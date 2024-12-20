https://ria.ru/20241220/biblioteki-1990497614.html
В пяти малых городах Ивановской области открыли модельные библиотеки
В пяти малых городах Ивановской области открыли модельные библиотеки - РИА Новости, 20.12.2024
В пяти малых городах Ивановской области открыли модельные библиотеки
Благодаря национальному проекту "Культура" в Ивановской области открылись девять модельных библиотек, пять из них расположены в малых городах – в Тейкове, Шуе,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:15:00+03:00
2024-12-20T18:15:00+03:00
2024-12-20T18:15:00+03:00
ивановская область
ивановская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Культура" в Ивановской области открылись девять модельных библиотек, пять из них расположены в малых городах – в Тейкове, Шуе, Пучеже, Гавриловом Посаде, Юже, сообщает пресс-служба регионального правительства. Внимание к социальной сфере, по мнению губернатора Станислава Воскресенского, – важный фактор привлечения в малые города жителей. "Мы должны в малых городах экономику создавать, условия для жизни – нормальный транспорт, комфортная городская среда, нормальное образование, хорошая спортивная инфраструктура и инфраструктура медицины, парк, где погулять, – все это вместе только и дает эффект", - отметил Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба. Библиотеки в малых городах переосмысляют, и они становятся современными образовательными и досуговыми пространствами. Во всех библиотеках ремонтируют помещения, приобретают новое современное оборудование, мебель и литературу, а сотрудники библиотек повышают профессиональную квалификацию. Модельные библиотеки стали многофункциональными досуговыми центрами, на базе которых не только прививают культуру чтения и развивают навыки читательской грамотности, но и работают творческие объединения, проходят досуговые, образовательные мероприятия и концерты, работают интересные выставочные пространства, говорится в сообщении. Так, в Шуе в 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" открыли вторую в городе модельную библиотеку. В здании 19 века провели капитальный ремонт, отреставрировали старинные предметы интерьера, а помещения оборудовали по самым современным, модульным стандартам. Теперь здание библиотеки – также украшение старинного города. Самой библиотеке – более 150 лет, поэтому в коллекции присутствуют и уникальные издания – фолианты 18-19 веков. Среди них – даже рукописные записи горожанина позапрошлого века, который фиксировал песни и стихи, или журналы "Русская старина", который издавался в конце 19 века. В этом году центральная библиотека Шуи станет одним из центров мероприятий в рамках фестиваля "Русское Рождество", добавили в пресс-службе. Значительно возросший после открытия модернизированных библиотек интерес читателей продолжает расти. Об этом свидетельствует увеличение числа посещений модельных библиотек в 2,5 раза. В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" продолжатся мероприятия по созданию муниципальных модельных библиотек, а также появится новое мероприятие, направленное на капитальный ремонт библиотечных учреждений, заключили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область
Ивановская область, Ивановская область
В пяти малых городах Ивановской области открыли модельные библиотеки
В пяти малых городах Ивановской области открылись девять модельных библиотек
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Культура" в Ивановской области открылись девять модельных библиотек, пять из них расположены в малых городах – в Тейкове, Шуе, Пучеже, Гавриловом Посаде, Юже, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Внимание к социальной сфере, по мнению губернатора Станислава Воскресенского
, – важный фактор привлечения в малые города жителей. "Мы должны в малых городах экономику создавать, условия для жизни – нормальный транспорт, комфортная городская среда, нормальное образование, хорошая спортивная инфраструктура и инфраструктура медицины, парк, где погулять, – все это вместе только и дает эффект", - отметил Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.
Библиотеки в малых городах переосмысляют, и они становятся современными образовательными и досуговыми пространствами. Во всех библиотеках ремонтируют помещения, приобретают новое современное оборудование, мебель и литературу, а сотрудники библиотек повышают профессиональную квалификацию.
Модельные библиотеки стали многофункциональными досуговыми центрами, на базе которых не только прививают культуру чтения и развивают навыки читательской грамотности, но и работают творческие объединения, проходят досуговые, образовательные мероприятия и концерты, работают интересные выставочные пространства, говорится в сообщении.
Так, в Шуе
в 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" открыли вторую в городе модельную библиотеку. В здании 19 века провели капитальный ремонт, отреставрировали старинные предметы интерьера, а помещения оборудовали по самым современным, модульным стандартам. Теперь здание библиотеки – также украшение старинного города.
Самой библиотеке – более 150 лет, поэтому в коллекции присутствуют и уникальные издания – фолианты 18-19 веков. Среди них – даже рукописные записи горожанина позапрошлого века, который фиксировал песни и стихи, или журналы "Русская старина", который издавался в конце 19 века. В этом году центральная библиотека Шуи станет одним из центров мероприятий в рамках фестиваля "Русское Рождество", добавили в пресс-службе.
Значительно возросший после открытия модернизированных библиотек интерес читателей продолжает расти. Об этом свидетельствует увеличение числа посещений модельных библиотек в 2,5 раза.
В 2025 году в рамках национального проекта "Семья" продолжатся мероприятия по созданию муниципальных модельных библиотек, а также появится новое мероприятие, направленное на капитальный ремонт библиотечных учреждений, заключили в пресс-службе.