https://ria.ru/20241220/algoritm-1990475415.html

BIA Technologies внедрила алгоритм управления на логистических терминалах

BIA Technologies внедрила алгоритм управления на логистических терминалах - РИА Новости, 20.12.2024

BIA Technologies внедрила алгоритм управления на логистических терминалах

erid: F7NfYUJCUneP5VChnet9 РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:21:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneP5VChnet9 МОСКВА, 20 дек - пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании разработали для ГК "Деловые Линии" гибкий механизм постановки автотранспорта на ворота в погрузочно-разгрузочной зоне и автоматизировали процесс диспетчеризации грузоперевозок. В результате значительно сократилось время простоев ТС и хранения груза на терминалах, а эффективное распределение задач между сотрудниками повысило продуктивность их работы на 10%. Реализация проекта включала: доработку существующих ИТ-систем на базе платформы "1С:Предприятие" (18+) по управлению логистикой, грузоперевозками, транспортом и дворовыми территориями (YMS), а также создание механизма автораспределения транспортных средств между сотрудниками терминалов. "Сегодня технологические инновации – это не просто тренд, а необходимое условие для логистической отрасли. При растущем спросе и усложнении цепочек поставок современные технологические решения позволяют компаниям оставаться конкурентоспособными. В рамках проекта мы изменили логику существующего модуля управления двором, который отвечает за назначение транспортных средств на ворота и расчет приоритетов транспорта. Внедренные ИТ-решения позволят "Деловым Линиям" предоставлять своим заказчикам более качественный сервис и оставаться лидерами отрасли", – отмечает коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. "В связи с увеличением количества заказов и повышением грузопотока нам требовалось оптимизировать процессы для оперативной обработки большого числа перевозок. Благодаря внедрению нового алгоритма сократились простои транспорта и время хранения грузов на терминалах, было оптимизировано распределение задач между сотрудниками. В результате производительность персонала увеличилась на 10%. Это не только повысило эффективность нашей работы, но и дало возможность более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов", – делится заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. Отметим, в рамках проекта были автоматизированы такие функции, как управление складскими запасами, диспетчеризация грузоперевозок, учет подвижного состава и собственного транспорта, а также настроена интеграция внедренного алгоритма с другими информационными системами логистического оператора. Кроме того, для работы с обновленными системами проведено обучение сотрудников. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы