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Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин
Вопросы в Госдуме рассматриваются оперативно благодаря ответственному подходу парламентариев, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:51:00+03:00
2024-12-19T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопросы в Госдуме рассматриваются оперативно благодаря ответственному подходу парламентариев, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеосвязи в четверг. "Некоторые вещи должны оставаться за представительным органом власти, даже в той непростой ситуации, в которой мы находимся. Но оставаться за представительным органом власти в надежде на то, что в Думе эти вопросы будут рассматриваться оперативно. Так оно и происходит благодаря и вашим усилиям, как спикера, благодаря ответственной политике и подходу руководителей фракций. Я хочу всех поблагодарить и пожелать успехов", - сказал Путин. Госдума 18 декабря провела финальное заседание осенней сессии. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин
Путин заявил, что ГД быстро рассматривает вопросы из-за ответственному подходу