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Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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20:51 19.12.2024 (обновлено: 20:52 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990270502.html
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин
Вопросы в Госдуме рассматриваются оперативно благодаря ответственному подходу парламентариев, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:51:00+03:00
2024-12-19T20:52:00+03:00
россия
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопросы в Госдуме рассматриваются оперативно благодаря ответственному подходу парламентариев, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеосвязи в четверг. "Некоторые вещи должны оставаться за представительным органом власти, даже в той непростой ситуации, в которой мы находимся. Но оставаться за представительным органом власти в надежде на то, что в Думе эти вопросы будут рассматриваться оперативно. Так оно и происходит благодаря и вашим усилиям, как спикера, благодаря ответственной политике и подходу руководителей фракций. Я хочу всех поблагодарить и пожелать успехов", - сказал Путин. Госдума 18 декабря провела финальное заседание осенней сессии. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990268574.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума оперативно рассматривает вопросы, заявил Путин

Путин заявил, что ГД быстро рассматривает вопросы из-за ответственному подходу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопросы в Госдуме рассматриваются оперативно благодаря ответственному подходу парламентариев, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеосвязи в четверг.
"Некоторые вещи должны оставаться за представительным органом власти, даже в той непростой ситуации, в которой мы находимся. Но оставаться за представительным органом власти в надежде на то, что в Думе эти вопросы будут рассматриваться оперативно. Так оно и происходит благодаря и вашим усилиям, как спикера, благодаря ответственной политике и подходу руководителей фракций. Я хочу всех поблагодарить и пожелать успехов", - сказал Путин.
Госдума 18 декабря провела финальное заседание осенней сессии. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.
Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы
Вчера, 20:39
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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