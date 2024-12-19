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Число погибших после столкновения поездов в Мурманской области увеличилось
Число погибших после столкновения поездов в Мурманской области увеличилось - РИА Новости, 19.12.2024
Число погибших после столкновения поездов в Мурманской области увеличилось
Умер еще один пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда, заявил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:33:00+03:00
2024-12-19T02:33:00+03:00
2024-12-19T09:25:00+03:00
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столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Умер еще один пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда, заявил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после инцидента."К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался", — сказал Чибис.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находились 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. По данным РЖД, пострадал 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
https://ria.ru/20241218/murmansk-1990015045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Олег Белозеров, Андрей Чибис, Санкт-Петербург, Столкновение поездов в Мурманской области
Число погибших после столкновения поездов в Мурманской области увеличилось
Чибис: число погибших при столкновении поездов под Мурманском выросло до двух