https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990078073.html

Краснов раскритиковал постоянные изменения в образовательном процессе

Краснов раскритиковал постоянные изменения в образовательном процессе - РИА Новости, 19.12.2024

Краснов раскритиковал постоянные изменения в образовательном процессе

Новые учебные пособия в России выпускают те, кто инициирует многократные изменения в образовательном процессе, и они же от этого выигрывают, заявил генпрокурор... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:53:00+03:00

2024-12-19T11:53:00+03:00

2024-12-19T11:53:00+03:00

общество

россия

игорь краснов

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Новые учебные пособия в России выпускают те, кто инициирует многократные изменения в образовательном процессе, и они же от этого выигрывают, заявил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации. На заседании комитетов в Совфеде Краснов рассказал, что Генпрокуратура после масштабной проверки выявила "большие нарушения" в деятельности министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Краснов заявил, что внес акты прокурорского реагирования министрам и обязал их навести порядок с учебными пособиями. "Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают. Книжек у нас выпустили много, а они уже не актуальны. Что делают люди?.. Вот вы идете и покупаете новые книги, новые учебные пособия, по которым нужно заниматься актуально. А кто от этого выигрывает? Да тот, кто эти книжки у нас печатает, тот, кто их пишет. Изменили у нас порядок государственной итоговой аттестации (ГИА – ред.), все смотрят и видят: а учебные пособия у нас не те. Опять идут покупать эти учебные пособия. А кто их написал? Да те, кто изменения внес именно в ГИА. Все думают, что мы будем мириться, что ли?" – сказал Краснов. По его словам, прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования в 2024 году, около 2 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что "не могут систематизировать учебный процесс".

https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

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общество, россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)