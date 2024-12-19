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Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за ледяного дождя - РИА Новости, 25.12.2024
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16:48 19.12.2024 (обновлено: 13:44 25.12.2024)
https://ria.ru/20241219/moskva-1991230289.html
Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за ледяного дождя
Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за ледяного дождя - РИА Новости, 25.12.2024
Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за ледяного дождя
Комплекс городского хозяйства Москвы попросил автомобилистов быть внимательными на дороге из-за прогнозируемого ледяного дождя и гололеда в четверг вечером и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-19T16:48:00+03:00
2024-12-25T13:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы попросил автомобилистов быть внимательными на дороге из-за прогнозируемого ледяного дождя и гололеда в четверг вечером и пятницу. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до 18.00 20 декабря в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы... Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными из-за ледяного дождя

Горхозяйство Москвы попросило водителей быть внимательными из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСосульки
Сосульки - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы попросил автомобилистов быть внимательными на дороге из-за прогнозируемого ледяного дождя и гололеда в четверг вечером и пятницу.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до 18.00 20 декабря в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы... Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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