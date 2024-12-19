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Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2024
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники
РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:31:00+03:00
2024-12-19T12:31:00+03:00
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фото, фото, москва
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники © Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл" Снежная королева © Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
На новогодние праздники москвичей и гостей города вновь увлечет за собой легендарная сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева".
На новогодние праздники москвичей и гостей города вновь увлечет за собой легендарная сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева".
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© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
Масштабное современное шоу по мотивам старинной сказки сочетает театр, цирковой жанр и мюзикл.
Масштабное современное шоу по мотивам старинной сказки сочетает театр, цирковой жанр и мюзикл.
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© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.
Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.
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© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
Многослойность сюжета, мастерство артистов, яркие костюмы, красочные декорации и видеопроекции в сочетании с живым вокалом превращают шоу в настоящую новогоднюю феерию.
Многослойность сюжета, мастерство артистов, яркие костюмы, красочные декорации и видеопроекции в сочетании с живым вокалом превращают шоу в настоящую новогоднюю феерию.
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© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
Шоу переносит в загадочный мир сказки Андерсена и заставляет поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых.
Шоу переносит в загадочный мир сказки Андерсена и заставляет поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых.
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