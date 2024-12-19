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Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2024
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12:31 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/moskva-1990067247.html
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2024
Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники
РИА Новости, 19.12.2024
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фото, фото, москва
Фото, Москва

Сказка "Снежная королева" вновь оживет в Москве на новогодние праздники

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© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"Снежная королева
Снежная королева
Снежная королева
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"

На новогодние праздники москвичей и гостей города вновь увлечет за собой легендарная сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева".

Новогодний цирковой мюзикл Снежная королева

На новогодние праздники москвичей и гостей города вновь увлечет за собой легендарная сказка Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева".

© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"

Масштабное современное шоу по мотивам старинной сказки сочетает театр, цирковой жанр и мюзикл.

Цирковые номера новогоднего шоу Снежная королева

Масштабное современное шоу по мотивам старинной сказки сочетает театр, цирковой жанр и мюзикл.

© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"

Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.

Фрагмент новогоднего циркового мюзикла Снежная королева

Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.

© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"

Многослойность сюжета, мастерство артистов, яркие костюмы, красочные декорации и видеопроекции в сочетании с живым вокалом превращают шоу в настоящую новогоднюю феерию.

Северный олень, фрагмент новогоднего мюзикла Снежная королева

Многослойность сюжета, мастерство артистов, яркие костюмы, красочные декорации и видеопроекции в сочетании с живым вокалом превращают шоу в настоящую новогоднюю феерию.

© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"

Шоу переносит в загадочный мир сказки Андерсена и заставляет поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых.

Новогодний цирковой мюзикл Снежная королева

Шоу переносит в загадочный мир сказки Андерсена и заставляет поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых.

© Фото предоставлено пресс-службой "Вегас Сити Холл"
6 из 6
 
ФотоМосква
 
 
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