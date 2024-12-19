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Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности - РИА Новости, 19.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:10 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/farmkompanii-1990183764.html
Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности
Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности - РИА Новости, 19.12.2024
Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности
Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:10:00+03:00
2024-12-19T16:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
зеленоград
сергей собянин
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса, резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет и многое другое, сообщил генеральный директор "Велфарм-М" Анатолий Мосман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последние годы основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний является площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса. Резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет: освобождение от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а также сниженную ставку налога на прибыль до 2%, а выкуп земельного участка на территории ОЭЗ возможен за 1% от кадастровой стоимости. Кроме того, резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" получают доступ к готовой инфраструктуре, включающей инженерные коммуникации, выгодное географическое расположение и комфортную среду для ведения бизнеса", - сказал Мосман.По его словам, эти меры поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку на предприятие и направить средства на развитие производства и инноваций. Заключение офсетных контрактов, обеспечивающих гарантированные заказы и позволяющих городу получать необходимую продукцию, является перспективным инструментом для фармацевтических компаний.
https://ria.ru/20241219/liksutov-1990107203.html
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москва, зеленоград, сергей собянин, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Зеленоград, Сергей Собянин, Поддержка бизнеса

Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности

© Фото : пресс-служба ДИППСтатус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности
Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса, резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет и многое другое, сообщил генеральный директор "Велфарм-М" Анатолий Мосман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последние годы основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний является площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде.
Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ Технополис Москва увеличилась на 36% - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Ликсутов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 36%
13:13
"Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса. Резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет: освобождение от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а также сниженную ставку налога на прибыль до 2%, а выкуп земельного участка на территории ОЭЗ возможен за 1% от кадастровой стоимости. Кроме того, резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" получают доступ к готовой инфраструктуре, включающей инженерные коммуникации, выгодное географическое расположение и комфортную среду для ведения бизнеса", - сказал Мосман.
По его словам, эти меры поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку на предприятие и направить средства на развитие производства и инноваций. Заключение офсетных контрактов, обеспечивающих гарантированные заказы и позволяющих городу получать необходимую продукцию, является перспективным инструментом для фармацевтических компаний.
Моспром помогает компаниям находить потенциальных партнеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Моспром" помогает компаниям находить потенциальных партнеров
Вчера, 17:48
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЗеленоградСергей СобянинПоддержка бизнеса
 
 
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