https://ria.ru/20241219/farmkompanii-1990183764.html

Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности

Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности - РИА Новости, 19.12.2024

Статус резидента ОЭЗ Москвы открывает фармкомпаниям новые возможности

Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:10:00+03:00

2024-12-19T16:10:00+03:00

2024-12-19T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса, резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет и многое другое, сообщил генеральный директор "Велфарм-М" Анатолий Мосман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последние годы основным и крупнейшим центром размещения новых фармацевтических компаний является площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде."Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" открывает перед фармацевтическими компаниями уникальные возможности для развития бизнеса. Резиденты получают значительные налоговые льготы на 10 лет: освобождение от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а также сниженную ставку налога на прибыль до 2%, а выкуп земельного участка на территории ОЭЗ возможен за 1% от кадастровой стоимости. Кроме того, резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" получают доступ к готовой инфраструктуре, включающей инженерные коммуникации, выгодное географическое расположение и комфортную среду для ведения бизнеса", - сказал Мосман.По его словам, эти меры поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку на предприятие и направить средства на развитие производства и инноваций. Заключение офсетных контрактов, обеспечивающих гарантированные заказы и позволяющих городу получать необходимую продукцию, является перспективным инструментом для фармацевтических компаний.

https://ria.ru/20241219/liksutov-1990107203.html

https://ria.ru/20241218/mosprom-1989968550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, сергей собянин, поддержка бизнеса