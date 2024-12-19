https://ria.ru/20241219/aviaperevozki-1990144748.html

Путин обратился с требованием к авиакомпаниям

Путин обратился с требованием к авиакомпаниям - РИА Новости, 19.12.2024

Путин обратился с требованием к авиакомпаниям

Президент России Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты:... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:09:00+03:00

2024-12-19T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться."Что касается отдыха и переезда, вы правы, есть такая проблема. Я говорил на эту тему с соответствующими руководителями... Что там происходит? Есть решение - по-моему, в кодексе изложено, - что многодетным семьям должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа. Что делают авиационные компании? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартные тарифы. А потом говорят, что это уже льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку в 50% предоставлять не будем", - прокомментировал он вопрос от многодетной матери, пожаловавшейся на цену билетов."Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", - добавил президент, выступая на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о том, как авиакомпании лишают многодетные семьи положенных по закону льгот Путин о том, как авиакомпании лишают многодетные семьи положенных по закону льгот 2024-12-19T14:09 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия