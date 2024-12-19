Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился с требованием к авиакомпаниям - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 19.12.2024 (обновлено: 14:35 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/aviaperevozki-1990144748.html
Путин обратился с требованием к авиакомпаниям
Путин обратился с требованием к авиакомпаниям - РИА Новости, 19.12.2024
Путин обратился с требованием к авиакомпаниям
Президент России Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты:... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:09:00+03:00
2024-12-19T14:35:00+03:00
владимир путин
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990154882_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f2d593e12bac9cc3f53cfad6d5a31ce.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться."Что касается отдыха и переезда, вы правы, есть такая проблема. Я говорил на эту тему с соответствующими руководителями... Что там происходит? Есть решение - по-моему, в кодексе изложено, - что многодетным семьям должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа. Что делают авиационные компании? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартные тарифы. А потом говорят, что это уже льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку в 50% предоставлять не будем", - прокомментировал он вопрос от многодетной матери, пожаловавшейся на цену билетов."Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", - добавил президент, выступая на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240907/aviabilety-1971217901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о том, как авиакомпании лишают многодетные семьи положенных по закону льгот
Путин о том, как авиакомпании лишают многодетные семьи положенных по закону льгот
2024-12-19T14:09
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990154882_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_03850df37c25f9f4def0c1d9824e042b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия
Владимир Путин, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия
Путин обратился с требованием к авиакомпаниям

Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику занижения льгот на билеты

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
"Что касается отдыха и переезда, вы правы, есть такая проблема. Я говорил на эту тему с соответствующими руководителями... Что там происходит? Есть решение - по-моему, в кодексе изложено, - что многодетным семьям должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа. Что делают авиационные компании? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартные тарифы. А потом говорят, что это уже льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку в 50% предоставлять не будем", - прокомментировал он вопрос от многодетной матери, пожаловавшейся на цену билетов.
"Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", - добавил президент, выступая на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
7 сентября, 07:21
 
Владимир ПутинОбществоПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала