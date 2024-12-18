https://ria.ru/20241218/zhitel-1989826668.html

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города - РИА Новости, 18.12.2024

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

Житель Суджи Андрей рассказал военным следователям СК РФ, что во время эвакуации из города видел горящие дома, труп мужчины и слышал пулеметные очереди, а... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:32:00+03:00

2024-12-18T07:32:00+03:00

2024-12-18T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Житель Суджи Андрей рассказал военным следователям СК РФ, что во время эвакуации из города видел горящие дома, труп мужчины и слышал пулеметные очереди, а машину его сына атаковал дрон. Кадры с допроса мужчины в качестве свидетеля есть в распоряжении РИА Новости. По словам жителя Суджи, он вместе с семьей выехал не сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, а через несколько дней. "Сами выехали. Стреляли, пулеметные очереди на улице… Разрушения в городе: что-то горело на улице. Когда ехали через Махновку, там труп мужчины лежал и дом горел... Зять вывез полями... А когда сын забирал брата, их дрон догнал, сзади был взрыв", - рассказал Андрей. По его словам никто не пострадал, на машине только краска оплавилась. "Мы не просто в рубашке, в шубе родились", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди украинских военных и наемников есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html

https://ria.ru/20241217/vsu-1989605251.html

https://ria.ru/20240904/semja-1970394955.html

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курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия