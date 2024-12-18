https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html

"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского

"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024

"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского

Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:08:00+03:00

2024-12-18T01:08:00+03:00

2024-12-18T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны избранного президента США Дональда Трампа, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Ранее глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия."Орбан предпримет <…> соответствующие меры. Видимо, <…> состоится разговор Орбана с Трампом <...> по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд (на Орбана. — Прим. ред.). <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный", — отметил Соскин.По мнению аналитика, сам Будапешт также не оставит дерзкое поведение главы киевского режима без ответа. Так, Венгрия может еще более ужесточить позицию при осуждении поддержки Киева в НАТО и ЕС. Как подчеркнул Соскин, позиция Будапешта будет иметь ключевое значение в обеих организациях."Орбан <...> опытный боец. <...> Он должен что-то предпринять и будет предпринимать, понимая, что Зеленский объявил ему открытое <...> противостояние. <...> Они (Венгрия. —Прим. ред.) будут давить на то, чтобы Украине вообще ничего не давали", — заключил эксперт.За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что Москва согласилась на предложение Будапешта по пленным, а также рассмотрела идею о прекращении огня, но не приняла и не отвергла ее.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html

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