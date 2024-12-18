https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
сша
виктор орбан
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны избранного президента США Дональда Трампа, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Ранее глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия."Орбан предпримет <…> соответствующие меры. Видимо, <…> состоится разговор Орбана с Трампом <...> по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд (на Орбана. — Прим. ред.). <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный", — отметил Соскин.По мнению аналитика, сам Будапешт также не оставит дерзкое поведение главы киевского режима без ответа. Так, Венгрия может еще более ужесточить позицию при осуждении поддержки Киева в НАТО и ЕС. Как подчеркнул Соскин, позиция Будапешта будет иметь ключевое значение в обеих организациях."Орбан <...> опытный боец. <...> Он должен что-то предпринять и будет предпринимать, понимая, что Зеленский объявил ему открытое <...> противостояние. <...> Они (Венгрия. —Прим. ред.) будут давить на то, чтобы Украине вообще ничего не давали", — заключил эксперт.За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что Москва согласилась на предложение Будапешта по пленным, а также рассмотрела идею о прекращении огня, но не приняла и не отвергла ее.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43e1d3fb058aab6a630f7f651b6d69d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, НАТО, Евросоюз
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
Соскин: Трамп накажет Зеленского за хамские слова об Орбане