Рейтинг@Mail.ru
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 18.12.2024 (обновлено: 05:44 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:08:00+03:00
2024-12-18T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
сша
виктор орбан
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны избранного президента США Дональда Трампа, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.Ранее глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия."Орбан предпримет &lt;…&gt; соответствующие меры. Видимо, &lt;…&gt; состоится разговор Орбана с Трампом &lt;...&gt; по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд (на Орбана. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный", — отметил Соскин.По мнению аналитика, сам Будапешт также не оставит дерзкое поведение главы киевского режима без ответа. Так, Венгрия может еще более ужесточить позицию при осуждении поддержки Киева в НАТО и ЕС. Как подчеркнул Соскин, позиция Будапешта будет иметь ключевое значение в обеих организациях."Орбан &lt;...&gt; опытный боец. &lt;...&gt; Он должен что-то предпринять и будет предпринимать, понимая, что Зеленский объявил ему открытое &lt;...&gt; противостояние. &lt;...&gt; Они (Венгрия. —Прим. ред.) будут давить на то, чтобы Украине вообще ничего не давали", — заключил эксперт.За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что Москва согласилась на предложение Будапешта по пленным, а также рассмотрела идею о прекращении огня, но не приняла и не отвергла ее.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43e1d3fb058aab6a630f7f651b6d69d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин, НАТО, Евросоюз
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского

Соскин: Трамп накажет Зеленского за хамские слова об Орбане

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Грубое заявление Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане может повлечь за собой ответные меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны избранного президента США Дональда Трампа, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана
17 декабря, 18:47
"Орбан предпримет <…> соответствующие меры. Видимо, <…> состоится разговор Орбана с Трампом <...> по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд (на Орбана. — Прим. ред.). <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный", — отметил Соскин.
По мнению аналитика, сам Будапешт также не оставит дерзкое поведение главы киевского режима без ответа. Так, Венгрия может еще более ужесточить позицию при осуждении поддержки Киева в НАТО и ЕС. Как подчеркнул Соскин, позиция Будапешта будет иметь ключевое значение в обеих организациях.
"Орбан <...> опытный боец. <...> Он должен что-то предпринять и будет предпринимать, понимая, что Зеленский объявил ему открытое <...> противостояние. <...> Они (Венгрия. —Прим. ред.) будут давить на то, чтобы Украине вообще ничего не давали", — заключил эксперт.
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что Москва согласилась на предложение Будапешта по пленным, а также рассмотрела идею о прекращении огня, но не приняла и не отвергла ее.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине
17 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаСШАВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег СоскинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала