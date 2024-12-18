https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989824442.html

Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей

Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей - РИА Новости, 18.12.2024

Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей

Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:51:00+03:00

2024-12-18T06:51:00+03:00

2024-12-18T07:36:00+03:00

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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей компании.Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Она стартовала с частного космодрома в префектуре Вакаяма в 11.00 по местному времени (05.00 мск). На борту находились пять малых спутников, которые планировалось отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту.По данным телеканала, после отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.Если бы запуск был успешным, это стало бы первым на территории Японии успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, но после финального отсчета она не полетела. Через 15 минут предприняли еще одну попытку, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск перенесли на 13 марта. В тот день Kairos взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

https://ria.ru/20240710/yaponiya-1958819516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, вакаяма (город), япония