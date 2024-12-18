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Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей - РИА Новости, 18.12.2024
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06:51 18.12.2024 (обновлено: 07:36 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989824442.html
Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей
Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей - РИА Новости, 18.12.2024
Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей
Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:51:00+03:00
2024-12-18T07:36:00+03:00
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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей компании.Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Она стартовала с частного космодрома в префектуре Вакаяма в 11.00 по местному времени (05.00 мск). На борту находились пять малых спутников, которые планировалось отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту.По данным телеканала, после отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.Если бы запуск был успешным, это стало бы первым на территории Японии успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, но после финального отсчета она не полетела. Через 15 минут предприняли еще одну попытку, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск перенесли на 13 марта. В тот день Kairos взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
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космос - риа наука, вакаяма (город), япония
Космос - РИА Наука, Вакаяма (город), Япония
Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей

Японская частная ракета Kairos-2 не смогла вывести спутники на орбиту

© Фото : JAXAЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : JAXA
Запуск ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей компании.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Она стартовала с частного космодрома в префектуре Вакаяма в 11.00 по местному времени (05.00 мск). На борту находились пять малых спутников, которые планировалось отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту.
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По данным телеканала, после отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.
Если бы запуск был успешным, это стало бы первым на территории Японии успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.
Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, но после финального отсчета она не полетела. Через 15 минут предприняли еще одну попытку, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск перенесли на 13 марта. В тот день Kairos взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
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