Запуск японской частной ракеты Kairos вновь завершился неудачей
Японская частная ракета Kairos-2 не смогла вывести спутники на орбиту
© Фото : JAXAЗапуск ракеты
© Фото : JAXA
Запуск ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Частная ракета Kairos-2 предприятия Space One не смогла вывести спутники на орбиту, миссия признана неудачной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей компании.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Она стартовала с частного космодрома в префектуре Вакаяма в 11.00 по местному времени (05.00 мск). На борту находились пять малых спутников, которые планировалось отделить через 50 минут после запуска на высоте около 500 километров и вывести на орбиту.
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По данным телеканала, после отделения первой ступени возникли неполадки, после чего компания признала невозможность реализации миссии и приняла решение о прерывании полета.
Если бы запуск был успешным, это стало бы первым на территории Японии успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.
Первый запуск ракеты Kairos был намечен на 9 марта, но после финального отсчета она не полетела. Через 15 минут предприняли еще одну попытку, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск перенесли на 13 марта. В тот день Kairos взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.