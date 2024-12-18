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Великие имена: московская выставка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Великие имена: московская выставка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.12.2024

Великие имена: московская выставка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

- РИА Новости. Выставка "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией открыта в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, в нее вошло более 400 РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:21:00+03:00

2024-12-18T16:21:00+03:00

2024-12-18T16:21:00+03:00

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архип куинджи

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исаак левитан

музей-заповедник "коломенское"

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Выставка "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией открыта в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, в нее вошло более 400 экспонатов из российских музеев, включая картины Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."Российская галерея искусств совместно с музеем-заповедником "Коломенское" представили масштабную выставку "Наш! Путь на пользу", посвященную 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Выставочный проект объединил более 400 уникальных экспонатов из собраний 66 российских музеев, архивов и библиотек. Выставка представляет образ Крыма как уникальное историко-культурное явление, значительно повлиявшее на пути развития Российского государства", - рассказали в пресс-службе.Экспозиция развернулась в выставочном зале "Атриум". На ней представили картины известных художников, которые вдохновлялись Крымом, в их числе работы Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Ильи Репина и многих других.Директор музейно-выставочного центра "Российская галерея искусств" Виталий Зотов отметил, что выставка представляет собой "россыпь великих имен, яркий сплав художественных образов", позволяющих через искусство проследить значение Крымского полуострова как многомерного социокультурного явления: от первых декретов Екатерины II и князя Потемкина, карт и планов развития, видовых пейзажей с руинами-свидетелями предыдущих эпох и серии портретов-этнотипов до исторических полотен, парадных портретов к современным масштабным архитектурным и инфраструктурным проектам, из графических набросков и чертежей — к полноцветной живописи, комплексу литературных, музыкальных произведений и кинофильмов."Экспозиция предлагает зрителю взгляд на феномен "Крым наш!" как на беспрецедентный растянутый во времени медиапроект, который длится уже два с половиной столетия", - сказал Зотов, слова которого цитирует пресс-служба.На выставке ретроспективно рассказана история полуострова — от включения Крыма в состав Российской империи в 1783 году и основания Севастополя до настоящего времени. Разделы экспозиции посвящены разным аспектам понимания образа Крыма: научному изучению полуострова, развитию его потенциала, появлению его садов, дворцов и здравниц, героическому прошлому, особой роли в литературе, кинематографе и бесконечным попыткам великих художников запечатлеть крымскую природу.

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россия, севастополь, москва, архип куинджи, иван айвазовский, исаак левитан, музей-заповедник "коломенское"