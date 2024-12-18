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В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024
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07:05 18.12.2024 (обновлено: 10:53 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989825295.html
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ
Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:05:00+03:00
2024-12-18T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов."Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат", — сказал он.Глава центра отметил, что новый препарат должен образовывать широко нейтрализующие антитела, чтобы иммунный ответ сформировался против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм."Эта история, как вы понимаете, очень долгая с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности", — пояснил Агафонов.Пока действующей вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, но есть возможность предотвратить развитие из нее СПИДа, если вовремя начать лечение.
https://ria.ru/20241218/vich-1989815595.html
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В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ

Гендиректор "Вектора" Агафонов: в центре рассчитали структуру вакцины от ВИЧ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов.
"Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат", — сказал он.
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Глава центра отметил, что новый препарат должен образовывать широко нейтрализующие антитела, чтобы иммунный ответ сформировался против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм.
«
"Эта история, как вы понимаете, очень долгая с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности", — пояснил Агафонов.
Пока действующей вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, но есть возможность предотвратить развитие из нее СПИДа, если вовремя начать лечение.
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