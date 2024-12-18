https://ria.ru/20241218/vaktsina-1989825295.html
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ - РИА Новости, 18.12.2024
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ
Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:05:00+03:00
2024-12-18T07:05:00+03:00
2024-12-18T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов."Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат", — сказал он.Глава центра отметил, что новый препарат должен образовывать широко нейтрализующие антитела, чтобы иммунный ответ сформировался против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм."Эта история, как вы понимаете, очень долгая с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности", — пояснил Агафонов.Пока действующей вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, но есть возможность предотвратить развитие из нее СПИДа, если вовремя начать лечение.
https://ria.ru/20241218/vich-1989815595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В "Векторе" рассказали о работе над вакциной от ВИЧ
Гендиректор "Вектора" Агафонов: в центре рассчитали структуру вакцины от ВИЧ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора уже рассчитали структуру вакцины от ВИЧ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов.
"Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат", — сказал он.
Глава центра отметил, что новый препарат должен образовывать широко нейтрализующие антитела, чтобы иммунный ответ сформировался против любого ВИЧ-вируса, попадающего в организм.
«
"Эта история, как вы понимаете, очень долгая с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности", — пояснил Агафонов.
Пока действующей вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, но есть возможность предотвратить развитие из нее СПИДа, если вовремя начать лечение.