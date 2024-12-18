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Специалисты обследовали береговую линию в Крыму после крушения танкеров - РИА Новости, 18.12.2024
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11:19 18.12.2024 (обновлено: 11:31 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/tanker-1989862616.html
Специалисты обследовали береговую линию в Крыму после крушения танкеров
Специалисты обследовали береговую линию в Крыму после крушения танкеров - РИА Новости, 18.12.2024
Специалисты обследовали береговую линию в Крыму после крушения танкеров
Семь мониторинговых групп специалистов обследовали более 70 километров береговой линии в Крыму после крушения двух танкеров в Керченском проливе, загрязнений не РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:19:00+03:00
2024-12-18T11:31:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семь мониторинговых групп специалистов обследовали более 70 километров береговой линии в Крыму после крушения двух танкеров в Керченском проливе, загрязнений не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Семью межведомственными группами специалистов обследовано 72 километра береговой линии от Заветного до Яковленково и от мыса Опук до центральной набережной Керчи", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в результате проведенных обследований фактов загрязнения побережья не выявлено.
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керченский пролив
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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Происшествия
Специалисты обследовали береговую линию в Крыму после крушения танкеров

Специалисты не выявили загрязнений в Крыму после крушения танкеров

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семь мониторинговых групп специалистов обследовали более 70 километров береговой линии в Крыму после крушения двух танкеров в Керченском проливе, загрязнений не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Семью межведомственными группами специалистов обследовано 72 километра береговой линии от Заветного до Яковленково и от мыса Опук до центральной набережной Керчи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате проведенных обследований фактов загрязнения побережья не выявлено.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливПроисшествия
 
 
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