https://ria.ru/20241218/t-bank-1989930605.html

Т-Банк запускает линейку новых инвестинструментов на блокчейне

Т-Банк запускает линейку новых инвестинструментов на блокчейне - РИА Новости, 18.12.2024

Т-Банк запускает линейку новых инвестинструментов на блокчейне

Т-Банк и "Атомайз" объявляют о запуске Смарт-активов (цифровых финансовых активов, ЦФА) — нового направления инвестиционных инструментов на базе технологии... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:46:00+03:00

2024-12-18T15:46:00+03:00

2024-12-18T15:46:00+03:00

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

блокчейн

финансы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989931021_250:302:3072:1889_1920x0_80_0_0_ee41b8750146810b3886005202dffd4c.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Т-Банк и "Атомайз" объявляют о запуске Смарт-активов (цифровых финансовых активов, ЦФА) — нового направления инвестиционных инструментов на базе технологии блокчейн, сообщает пресс-служба банка. Сделки с ними автоматизированы при помощи смарт-контрактов. Сегодня в Т-Инвестициях появились сразу восемь пилотных инструментов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе "Атомайз". В частности, речь идет о кредитах, привязанных к денежному потоку по секьюритизированному портфелю потребительских кредитов, выданных Т-Банком. Смарт-портфель факторинга, который дает возможность зарабатывать на портфеле факторинга — финансовых обязательствах малого и среднего бизнеса. Смарт-флоатер - облигация с плавающей процентной ставкой, которая всегда больше ключевой ставки на 2,5%. Арт-токены: Rose, Horsewoman, "Праздник жизни", "Ход конем", дающие инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Стипендиальный токен, благодаря которому физические лица становятся партнерами стипендиальной программы Центрального университета и получают возможность поддержать ведущие умы и кадры страны, говорится в сообщении. На текущий момент смарт-активы доступны квалифицированным инвесторам — премиальным клиентам Т-Банка. В начале следующего года работать с этим инструментом смогут все 4,5 миллиона клиентов Т-Инвестиций. "Смарт-активы — это удобная оболочка для самых разных инвестиционных идей, которая позволит нам еще быстрее реагировать на запросы клиентов экосистемы Т. Компании получат больше возможностей для привлечения финансирования, а инвесторы — для диверсификации портфеля. Мы видим большой потенциал этого инструмента и будем в формате Test & Learn искать самые востребованные решения, а также развивать знание среди клиентов: вскоре на образовательной платформе Академии инвестиций появятся курсы, которые позволят каждому с легкостью познакомиться со смарт-активами", - отметил руководитель блока пассивных инвестиционных продуктов Т-Инвестиций Руслан Мучипов, его слова приводит пресс-служба банка.

https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html

https://ria.ru/20241203/t-bank-1987082071.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), блокчейн, финансы