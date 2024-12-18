Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ
NYT: администрация Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Киеву
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине", - говорится в публикации.
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Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.