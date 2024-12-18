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Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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07:28 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ssha-1989826488.html
Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ
Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки оружия и другой... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:28:00+03:00
2024-12-18T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. "Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине", - говорится в публикации. Телеканал CNN ранее со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Байдена сообщал, что США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Байдена с поста президента. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html
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В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Администрация Байдена не истратит деньги, выделенные Киеву, пишут СМИ

NYT: администрация Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Киеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине", - говорится в публикации.
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Телеканал CNN ранее со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Байдена сообщал, что США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Байдена с поста президента.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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