https://ria.ru/20241218/ssha-1989815032.html
Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США
Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США - РИА Новости, 18.12.2024
Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США
Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта, документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:39:00+03:00
2024-12-18T03:39:00+03:00
2024-12-18T03:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта, документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования на деятельность которого согласованы до пятницы. Опубликованный документ, предусматривающий поддержание средств на работу федеральных ведомств на нынешнем уровне, занимает более 1,5 тысячи страниц. На его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня. Если законодатели не договорятся о временном бюджете, частично финансирование правительства прекратится уже в ночь на субботу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявил, что необходимая договоренность практически достигнута. Ранее многие законодатели критиковали подход, при котором на чтение 1,5 тысячи страниц у членов конгресса есть всего несколько дней. До этого конгресс не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973538737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США
Конгресс согласовал проект временного бюджета США, чтобы избежать шатдауна
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта, документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования на деятельность которого согласованы до пятницы.
Опубликованный документ, предусматривающий поддержание средств на работу федеральных ведомств на нынешнем уровне, занимает более 1,5 тысячи страниц. На его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня.
Если законодатели не договорятся о временном бюджете, частично финансирование правительства прекратится уже в ночь на субботу.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон
на пресс-конференции заявил, что необходимая договоренность практически достигнута.
Ранее многие законодатели критиковали подход, при котором на чтение 1,5 тысячи страниц у членов конгресса есть всего несколько дней.
До этого конгресс не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа
и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.