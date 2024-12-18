https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989826201.html

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 18.12.2024

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:20:00+03:00

2024-12-18T07:20:00+03:00

2024-12-18T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область