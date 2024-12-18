Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 18.12.2024 (обновлено: 07:23 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989826201.html
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 18.12.2024
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:20:00+03:00
2024-12-18T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала