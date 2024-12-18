https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989826201.html
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 18.12.2024
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:20:00+03:00
2024-12-18T07:20:00+03:00
2024-12-18T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях