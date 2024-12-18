https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html

Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024

Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:08:00+03:00

2024-12-18T05:08:00+03:00

2024-12-18T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

курская область

россия

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ, "В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США", - говорится в сообщении. Отмечается, что когда группа операторов дронов заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка, перед ней стояла конкретная задача - найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций ВС РФ. Вскоре они обнаружили украинский танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор - командир взвода с позывным "Чехов" - поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была окончательно уничтожена. "Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в Курской области, как советского, так и западного производства", - рассказали в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как первый дрон догоняет движущийся по дороге танк и поражает его. Также демонстрируется видео со второго беспилотника, окончательно уничтожившего машину. Далее показан вид с еще одного дрона, который чуть позже облетел разрушенный и стоящий на месте танк.

https://ria.ru/20241218/voennye-1989818303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

суджанский район

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Уничтожение дронами американского танка Abrams в Курской области Кадры от Минобороны того, как крымские десантники двумя дронами уничтожили используемый ВСУ американский танк Abrams в Курской области – в районе недавно освобожденной Новоивановки. Первый дрон обогнал танк и поразил его, второй же окончательно уничтожил машину. 2024-12-18T05:08 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, курская область, россия, суджанский район, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины