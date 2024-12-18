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Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
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05:08 18.12.2024 (обновлено: 12:46 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html
Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области
Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области
Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:08:00+03:00
2024-12-18T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
курская область
россия
суджанский район
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ, "В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США", - говорится в сообщении. Отмечается, что когда группа операторов дронов заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка, перед ней стояла конкретная задача - найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций ВС РФ. Вскоре они обнаружили украинский танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор - командир взвода с позывным "Чехов" - поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была окончательно уничтожена. "Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в Курской области, как советского, так и западного производства", - рассказали в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как первый дрон догоняет движущийся по дороге танк и поражает его. Также демонстрируется видео со второго беспилотника, окончательно уничтожившего машину. Далее показан вид с еще одного дрона, который чуть позже облетел разрушенный и стоящий на месте танк.
https://ria.ru/20241218/voennye-1989818303.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджанский район
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Уничтожение дронами американского танка Abrams в Курской области
Кадры от Минобороны того, как крымские десантники двумя дронами уничтожили используемый ВСУ американский танк Abrams в Курской области – в районе недавно освобожденной Новоивановки. Первый дрон обогнал танк и поразил его, второй же окончательно уничтожил машину.
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безопасность, технологии, курская область, россия, суджанский район, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Курская область, Россия, Суджанский район, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

Минобороны: десантники уничтожили американский танк Abrams в Курской области

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ,
Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что когда группа операторов дронов заступила на дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области близ недавно освобожденного села Новоивановка, перед ней стояла конкретная задача - найти и уничтожить танк противника, обнаруженный возле передовых позиций ВС РФ.
Вскоре они обнаружили украинский танк Abrams производства США на шоссе. Точным ударом FPV-дрона оператор - командир взвода с позывным "Чехов" - поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была окончательно уничтожена.
"Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей. Расчеты БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в Курской области, как советского, так и западного производства", - рассказали в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где видно, как первый дрон догоняет движущийся по дороге танк и поражает его. Также демонстрируется видео со второго беспилотника, окончательно уничтожившего машину. Далее показан вид с еще одного дрона, который чуть позже облетел разрушенный и стоящий на месте танк.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииКурская областьРоссияСуджанский районВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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