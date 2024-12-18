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Москва в 2025 г продолжит помогать Луганску, Донецку с благоустройством
Москва в 2025 г продолжит помогать Луганску, Донецку с благоустройством - РИА Новости, 25.12.2024
Москва в 2025 г продолжит помогать Луганску, Донецку с благоустройством
Москва в 2025 году продолжит помогать с ремонтом зданий и благоустройством территорий, столичные специалисты приведут в порядок несколько социальных объектов,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-18T16:48:00+03:00
2024-12-18T16:48:00+03:00
2024-12-25T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва в 2025 году продолжит помогать с ремонтом зданий и благоустройством территорий, столичные специалисты приведут в порядок несколько социальных объектов, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В 2025 году продолжим помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством территорий", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Луганске московские специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу. Кроме того, запланированы работы в детской клинической больнице, в зданиях поликлинического отделения и женской консультации городской многопрофильной больницы. Также преобразятся несколько общественных пространств. Помимо того, в Донецке отремонтируют отделение кардиохирургии и поликлинику при одной из больниц города, благоустроят несколько парков. "В целом с 2022 года москвичи провели в Луганске и Донецке ремонтные работы в 1876 многоквартирных домах, 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах. Благоустроили девять знаковых объектов общей площадью 156 гектаров", - добавил мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, луганск, донецк, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Луганск, Донецк, Москва, Сергей Собянин
Москва в 2025 г продолжит помогать Луганску, Донецку с благоустройством
Собянин: Москва в 2025 г продолжит помогать Донецку, Луганску с благоустройством