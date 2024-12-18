Рейтинг@Mail.ru
В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/sobaki-1989824833.html
В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак
В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак - РИА Новости, 18.12.2024
В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак
Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:59:00+03:00
2024-12-18T06:59:00+03:00
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729141574_0:60:2064:1221_1920x0_80_0_0_8274fb7098be68ec89f804105ffc6475.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев. Парламентарии в среду на очередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели вопрос "О Законе Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Большинством голосов депутаты в трех чтениях проголосовали за дополнительные требования к содержанию и выгулу собак. "На территории Приморского края домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации. Иные домашние животные подлежат регистрации по инициативе их владельцев. Порядок регистрации домашних животных устанавливается правительством Приморского края", - говорится в тексте принятого закона. Как сообщает пресс-служба заксобрания, цель нововведений – сформировать культуру обращения с животными. Ожидается, что поправки среди прочего уменьшат численность безнадзорных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами собак.
https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html
https://ria.ru/20241117/kinolog-1984207674.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729141574_119:0:1946:1370_1920x0_80_0_0_6ce370cd07d397075584f66d9ab4ae3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский край
Общество, Приморский край
В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак

В Приморье владельцев собак обязали регистрировать своих питомцев

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев.
Парламентарии в среду на очередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели вопрос "О Законе Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Большинством голосов депутаты в трех чтениях проголосовали за дополнительные требования к содержанию и выгулу собак.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки
17 декабря, 11:13
"На территории Приморского края домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации. Иные домашние животные подлежат регистрации по инициативе их владельцев. Порядок регистрации домашних животных устанавливается правительством Приморского края", - говорится в тексте принятого закона.
Как сообщает пресс-служба заксобрания, цель нововведений – сформировать культуру обращения с животными. Ожидается, что поправки среди прочего уменьшат численность безнадзорных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами собак.
Выставка-пристройство кошек и собак из приюта Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Кинолог рассказал о пользе выставок собак для животных и их хозяев
17 ноября, 03:07
 
ОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала