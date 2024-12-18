В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак
В Приморье владельцев собак обязали регистрировать своих питомцев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев.
Парламентарии в среду на очередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели вопрос "О Законе Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Большинством голосов депутаты в трех чтениях проголосовали за дополнительные требования к содержанию и выгулу собак.
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"На территории Приморского края домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации. Иные домашние животные подлежат регистрации по инициативе их владельцев. Порядок регистрации домашних животных устанавливается правительством Приморского края", - говорится в тексте принятого закона.
Как сообщает пресс-служба заксобрания, цель нововведений – сформировать культуру обращения с животными. Ожидается, что поправки среди прочего уменьшат численность безнадзорных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами собак.
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