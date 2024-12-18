https://ria.ru/20241218/sobaki-1989824833.html

В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак

В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак - РИА Новости, 18.12.2024

В Приморье приняли дополнительные требования к содержанию собак

Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:59:00+03:00

2024-12-18T06:59:00+03:00

2024-12-18T06:59:00+03:00

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев. Парламентарии в среду на очередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели вопрос "О Законе Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае". Большинством голосов депутаты в трех чтениях проголосовали за дополнительные требования к содержанию и выгулу собак. "На территории Приморского края домашние животные (собаки) подлежат обязательной регистрации. Иные домашние животные подлежат регистрации по инициативе их владельцев. Порядок регистрации домашних животных устанавливается правительством Приморского края", - говорится в тексте принятого закона. Как сообщает пресс-служба заксобрания, цель нововведений – сформировать культуру обращения с животными. Ожидается, что поправки среди прочего уменьшат численность безнадзорных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами собак.

https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html

https://ria.ru/20241117/kinolog-1984207674.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, приморский край