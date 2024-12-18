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Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани - РИА Новости, 18.12.2024
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00:02 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/siriya-1989805288.html
Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани
Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани - РИА Новости, 18.12.2024
Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани
Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:02:00+03:00
2024-12-18T00:02:00+03:00
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башар асад
сирийские демократические силы
исламское государство*
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил командующий СДС на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани, расположенного на сирийско-турецкой границе. "В подтверждение нашего твердого намерения осуществить полное прекращение огня на всей территории Сирии мы объявляем о готовности выступить с предложением о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани с параллельным развертыванием сил безопасности под наблюдением США", - говорится в заявленив соцсети X. По словам Абди, целью этой инициативы является исключить опасения Турции в вопросе безопасности и обеспечить стабильность в этом районе на постоянной основе. После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии. Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)*, взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html
https://ria.ru/20241215/siriya-1989274209.html
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60
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в мире, сирия, сша, турция, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, США, Турция, Башар Асад, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани

Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани под контролем США

© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил командующий СДС на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город.
Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани, расположенного на сирийско-турецкой границе.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
15 декабря, 06:23
"В подтверждение нашего твердого намерения осуществить полное прекращение огня на всей территории Сирии мы объявляем о готовности выступить с предложением о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани с параллельным развертыванием сил безопасности под наблюдением США", - говорится в заявленив соцсети X.
По словам Абди, целью этой инициативы является исключить опасения Турции в вопросе безопасности и обеспечить стабильность в этом районе на постоянной основе.
После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии.
Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)*, взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Бойцы СДС в Табке, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии
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В миреСирияСШАТурцияБашар АсадСирийские демократические силыИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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