https://ria.ru/20241218/siriya-1989805288.html

Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани

Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани - РИА Новости, 18.12.2024

Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани

Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:02:00+03:00

2024-12-18T00:02:00+03:00

2024-12-18T00:02:00+03:00

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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Командование военного крыла курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) выступает с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем вооруженных сил США, заявил командующий СДС на фоне угрозы вторжения протурецких военных отрядов в этот город. Ранее командование СДС заявляло о концентрации протурецких сил в районе города Кобани, расположенного на сирийско-турецкой границе. "В подтверждение нашего твердого намерения осуществить полное прекращение огня на всей территории Сирии мы объявляем о готовности выступить с предложением о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани с параллельным развертыванием сил безопасности под наблюдением США", - говорится в заявленив соцсети X. По словам Абди, целью этой инициативы является исключить опасения Турции в вопросе безопасности и обеспечить стабильность в этом районе на постоянной основе. После прихода к власти вооруженной оппозиции в Дамаске формирования так называемой "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, возобновили боевые действия против курдских отрядов в районе Манбидж на северо-востоке Сирии. Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)*, взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, турция, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024