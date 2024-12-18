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Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог
Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог - РИА Новости, 18.12.2024
Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог
За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для обновления дорожного покрытия, укрепления обочин и других нужд, сообщил 360.ru.Передача материалов из областной собственности в муниципальную направлена на поддержку развития муниципалитетов в разных сферах деятельности.Также эти материалы применяются для обустройства подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным многодетным семьям.
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