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Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог - РИА Новости, 18.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:01 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/remont-1989938396.html
Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог
Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог - РИА Новости, 18.12.2024
Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог
За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:01:00+03:00
2024-12-18T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для обновления дорожного покрытия, укрепления обочин и других нужд, сообщил 360.ru.Передача материалов из областной собственности в муниципальную направлена на поддержку развития муниципалитетов в разных сферах деятельности.Также эти материалы применяются для обустройства подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным многодетным семьям.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев Рабочие во время ремонта дорог
Рабочие во время ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для обновления дорожного покрытия, укрепления обочин и других нужд, сообщил 360.ru.
Передача материалов из областной собственности в муниципальную направлена на поддержку развития муниципалитетов в разных сферах деятельности.
Также эти материалы применяются для обустройства подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным многодетным семьям.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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