https://ria.ru/20241218/remont-1989938396.html

Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог

Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог - РИА Новости, 18.12.2024

Округа Подмосковья получили еще 40 тыс. тонн материала для ремонта дорог

За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:01:00+03:00

2024-12-18T16:01:00+03:00

2024-12-18T16:01:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За 2024 год минимущества Подмосковья передало округам региона еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов. Асфальтобетонная крошка используется для обновления дорожного покрытия, укрепления обочин и других нужд, сообщил 360.ru.Передача материалов из областной собственности в муниципальную направлена на поддержку развития муниципалитетов в разных сферах деятельности.Также эти материалы применяются для обустройства подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным многодетным семьям.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)