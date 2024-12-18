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Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона - РИА Новости, 18.12.2024
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17:40 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/region-1989966488.html
Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона
Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона - РИА Новости, 18.12.2024
Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании с региональным правительством поручил разработать стратегию развития региона до 2036 года, сообщила РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:40:00+03:00
2024-12-18T17:40:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании с региональным правительством поручил разработать стратегию развития региона до 2036 года, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Я поручаю подготовить сначала концепцию, а потом проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, заложив в неё принципы, чтобы учесть ошибки и свои, и других, и при этом документ сделать полезным… Мы должны вернуться в тройку сильнейших регионов страны", - сказал губернатор. Федорищев также поручил прописать конкретные цели по ключевым направлениям социально-экономического развития и разработать механизмы их достижения, а также просчитать механизмы решения вопросов при возникновении тех или иных "чёрных лебедей" - неожиданных событий, имеющих значительные последствия. Глава региона уточнил, что стратегия пройдёт широкое общественное обсуждение. Она будет утверждена как закон Самарской области, и её нельзя будет поменять без уважительных причин, к которым будет относиться, например, коллективное мнение депутатов Самарской областной думы. Федорищев добавил, что программа социально-экономического развития региона до 2029 года также должна обрести свой прикладной документ - "Основные направления деятельности правительства Самарской области на период до 2029 года". "Мы его дошлифовываем, через себя пропускаем, людям показываем, утверждаем и не меняем пять лет. Система показателей очень простая должна быть. Есть национальные цели, год, KPI, достижение результата, один ответственный в статусе либо замгубернатора, либо зампреда правительства. И смотрим раз в год. Понятная прозрачная система достижения и недостижения целей. Мы не меняем потом, если у нас не получается - просто понимаем, что не достигли", - обозначил принципы губернатор. Федорищев также сообщил, что до конца следующей недели завершится утверждение архитектуры правительства Самарской области на ближайшие полтора года. "Мы вводим формулу, которая называется "Указы губернатора по достижению целей, поставленных в программе развития". Администрация губернатора по моему поручению сейчас разрабатывает такие цели… У нас не будет права на ошибку, у нас с вами - точно нет, поэтому мы будем раз в квартал сверять нашу работу. Я исхожу из того, что первый год у каждого из вас - и у меня тоже - испытательный срок. Мы сейчас договариваемся об этом и так и идём с 1 января", - сказал глава Самарской области.
https://ria.ru/20241217/schelkunchik-1989792733.html
https://ria.ru/20241217/fedorischev-1989782802.html
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вячеслав федорищев, самарская область
Вячеслав Федорищев, Самарская область
Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона

Самарский губернатор поручил разработать стратегию развития региона до 2036 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании с региональным правительством поручил разработать стратегию развития региона до 2036 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Я поручаю подготовить сначала концепцию, а потом проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, заложив в неё принципы, чтобы учесть ошибки и свои, и других, и при этом документ сделать полезным… Мы должны вернуться в тройку сильнейших регионов страны", - сказал губернатор.
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Федорищев также поручил прописать конкретные цели по ключевым направлениям социально-экономического развития и разработать механизмы их достижения, а также просчитать механизмы решения вопросов при возникновении тех или иных "чёрных лебедей" - неожиданных событий, имеющих значительные последствия.
Глава региона уточнил, что стратегия пройдёт широкое общественное обсуждение. Она будет утверждена как закон Самарской области, и её нельзя будет поменять без уважительных причин, к которым будет относиться, например, коллективное мнение депутатов Самарской областной думы.
Федорищев добавил, что программа социально-экономического развития региона до 2029 года также должна обрести свой прикладной документ - "Основные направления деятельности правительства Самарской области на период до 2029 года".
"Мы его дошлифовываем, через себя пропускаем, людям показываем, утверждаем и не меняем пять лет. Система показателей очень простая должна быть. Есть национальные цели, год, KPI, достижение результата, один ответственный в статусе либо замгубернатора, либо зампреда правительства. И смотрим раз в год. Понятная прозрачная система достижения и недостижения целей. Мы не меняем потом, если у нас не получается - просто понимаем, что не достигли", - обозначил принципы губернатор.
Федорищев также сообщил, что до конца следующей недели завершится утверждение архитектуры правительства Самарской области на ближайшие полтора года.
"Мы вводим формулу, которая называется "Указы губернатора по достижению целей, поставленных в программе развития". Администрация губернатора по моему поручению сейчас разрабатывает такие цели… У нас не будет права на ошибку, у нас с вами - точно нет, поэтому мы будем раз в квартал сверять нашу работу. Я исхожу из того, что первый год у каждого из вас - и у меня тоже - испытательный срок. Мы сейчас договариваемся об этом и так и идём с 1 января", - сказал глава Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Вячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
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