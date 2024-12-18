https://ria.ru/20241218/rassledovanie-1989825955.html
По делу экс-замминистра обороны арестовали более десяти гектаров земли
По делу экс-замминистра обороны арестовали более десяти гектаров земли - РИА Новости, 18.12.2024
По делу экс-замминистра обороны арестовали более десяти гектаров земли
Земельные участки общей площадью около 14 гектаров арестованы в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:10:00+03:00
2024-12-18T07:10:00+03:00
2024-12-18T07:10:00+03:00
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Земельные участки общей площадью около 14 гектаров арестованы в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. "На основании постановлений Басманного районного суда ... следствием наложен арест на имущество, зарегистрированное на следующих юридических и физических лиц: ... земельный участок.., площадью 82 000+/-200 квадратных метров..." - говорится в документах. Кроме того, речь идет о еще десяти земельных участках площадью от 944 до 16,7 тысячи квадратных метров. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989803777.html
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989672307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
По делу экс-замминистра обороны арестовали более десяти гектаров земли
По делу дела экс-замминистра обороны Иванова арестовали 14 гектаров земли
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Земельные участки общей площадью около 14 гектаров арестованы в рамках расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"На основании постановлений Басманного районного суда ... следствием наложен арест на имущество, зарегистрированное на следующих юридических и физических лиц: ... земельный участок.., площадью 82 000+/-200 квадратных метров..." - говорится в документах.
Кроме того, речь идет о еще десяти земельных участках площадью от 944 до 16,7 тысячи квадратных метров.
В конце апреля Иванова
отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".