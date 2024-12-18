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Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024
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11:19 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/pridnestrove-1989862417.html
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:19:00+03:00
2024-12-18T11:19:00+03:00
россия
кишинев
молдавия
мария захарова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться как нападение на РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она упомянула "горячие головы" в Кишиневе, размышляющие на тему использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. С этой точки зрения, Россия якобы держит в заложниках жителей левобережья Днестра и "безразлична к россиянам в Приднестровье", привела соответствующие заявления Захарова. "Специально для тех, кто эту всю чушь придумывает и распространяет, повторю: ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала официальный представитель МИД.
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россия, кишинев, молдавия, мария захарова
Россия, Кишинев, Молдавия, Мария Захарова
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова

Захарова: угрозы в адрес жителей Приднестровья расценят как нападение на РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться как нападение на РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она упомянула "горячие головы" в Кишиневе, размышляющие на тему использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. С этой точки зрения, Россия якобы держит в заложниках жителей левобережья Днестра и "безразлична к россиянам в Приднестровье", привела соответствующие заявления Захарова.
"Специально для тех, кто эту всю чушь придумывает и распространяет, повторю: ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала официальный представитель МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 11:14
 
РоссияКишиневМолдавияМария Захарова
 
 
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