https://ria.ru/20241218/pridnestrove-1989862417.html

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться... РИА Новости, 18.12.2024

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россия

кишинев

молдавия

мария захарова

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться как нападение на РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она упомянула "горячие головы" в Кишиневе, размышляющие на тему использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. С этой точки зрения, Россия якобы держит в заложниках жителей левобережья Днестра и "безразлична к россиянам в Приднестровье", привела соответствующие заявления Захарова. "Специально для тех, кто эту всю чушь придумывает и распространяет, повторю: ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20241218/rossija-1989859928.html

россия

кишинев

молдавия

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россия, кишинев, молдавия, мария захарова