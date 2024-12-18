https://ria.ru/20241218/poezd-1989994230.html

После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина

После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина - РИА Новости, 18.12.2024

После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина

При столкновении пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области погибла женщина, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:09:00+03:00

2024-12-18T20:09:00+03:00

2024-12-18T23:21:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег белозеров

мурманск

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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. При столкновении пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области погибла женщина, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Есть информация, что одна женщина скончалась при транспортировке в больницу", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в экстренных службах, пассажирка умерла от травм, полученных после сильного сдавливания. Гибель женщины подтвердили и в РЖД. Компания пообещала выплатить ее родственникам два миллиона 200 тысяч рублей.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находились 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-18T20:09 true PT0M18S

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происшествия, мурманская область, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег белозеров, мурманск, санкт-петербург