https://ria.ru/20241218/poezd-1989994230.html
После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина
После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина - РИА Новости, 18.12.2024
После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина
При столкновении пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области погибла женщина, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:09:00+03:00
2024-12-18T20:09:00+03:00
2024-12-18T23:21:00+03:00
происшествия
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олег белозеров
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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. При столкновении пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области погибла женщина, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Есть информация, что одна женщина скончалась при транспортировке в больницу", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в экстренных службах, пассажирка умерла от травм, полученных после сильного сдавливания. Гибель женщины подтвердили и в РЖД. Компания пообещала выплатить ее родственникам два миллиона 200 тысяч рублей.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находились 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
2024-12-18T20:09
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происшествия, мурманская область, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег белозеров, мурманск, санкт-петербург
Происшествия, Мурманская область, Россия, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Белозеров, Мурманск, Санкт-Петербург
После столкновения поездов в Мурманской области погибла женщина
При столкновении поездов на станции Княжая в Мурманской области погибла женщина