https://ria.ru/20241218/nikaragua-1989810042.html

Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:50:00+03:00

2024-12-18T01:50:00+03:00

2024-12-18T01:50:00+03:00

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КИТО, 18 дек - РИА Новости. Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского террористического фашизма", выразив солидарность и соболезнования близким жертв, говорится в письме президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо российскому лидеру Владимиру Путину. "Правительство... еще раз решительно осуждает действия террористического фашизма в мире, и на этот раз украинского террористического фашизма, против выдающегося ученого и военного генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника... Соболезнуем семье генерала Игоря Кириллова и его помощника, а также семьям Российской Федерации", - говорится в письме на имя Владимира Путина, которое распространила никарагуанская администрация. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. По данным СМИ, ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что эту операцию провела СБУ. "Мы знаем, что преступный фашизм не имеет границ, и мы знаем, что борьба против фашизма — это борьба за Мир, Братство, Солидарность и права Достойных, Смелых и Свободных Людей, которые хотят другого зарождающегося мира... Просим Вас передать наши молитвы и любовь семье и друзьям, боевым товарищам генерала Игоря Кириллова и его помощника", - сказано в письме за подписью Ортеги и Мурильо.

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, никарагуа, москва, игорь кириллов, даниэль ортега, владимир путин, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве