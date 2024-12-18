Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Правительство Никарагуа осудило действия украинского террористического фашизма
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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КИТО, 18 дек - РИА Новости. Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского террористического фашизма", выразив солидарность и соболезнования близким жертв, говорится в письме президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо российскому лидеру Владимиру Путину.
"Правительство... еще раз решительно осуждает действия террористического фашизма в мире, и на этот раз украинского террористического фашизма, против выдающегося ученого и военного генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника... Соболезнуем семье генерала Игоря Кириллова и его помощника, а также семьям Российской Федерации", - говорится в письме на имя Владимира Путина, которое распространила никарагуанская администрация.
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По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
По данным СМИ, ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что эту операцию провела СБУ.
"Мы знаем, что преступный фашизм не имеет границ, и мы знаем, что борьба против фашизма — это борьба за Мир, Братство, Солидарность и права Достойных, Смелых и Свободных Людей, которые хотят другого зарождающегося мира... Просим Вас передать наши молитвы и любовь семье и друзьям, боевым товарищам генерала Игоря Кириллова и его помощника", - сказано в письме за подписью Ортеги и Мурильо.
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