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Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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01:50 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nikaragua-1989810042.html
Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:50:00+03:00
2024-12-18T01:50:00+03:00
россия
никарагуа
москва
игорь кириллов
даниэль ортега
владимир путин
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
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КИТО, 18 дек - РИА Новости. Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского террористического фашизма", выразив солидарность и соболезнования близким жертв, говорится в письме президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо российскому лидеру Владимиру Путину. "Правительство... еще раз решительно осуждает действия террористического фашизма в мире, и на этот раз украинского террористического фашизма, против выдающегося ученого и военного генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника... Соболезнуем семье генерала Игоря Кириллова и его помощника, а также семьям Российской Федерации", - говорится в письме на имя Владимира Путина, которое распространила никарагуанская администрация. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. По данным СМИ, ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что эту операцию провела СБУ. "Мы знаем, что преступный фашизм не имеет границ, и мы знаем, что борьба против фашизма — это борьба за Мир, Братство, Солидарность и права Достойных, Смелых и Свободных Людей, которые хотят другого зарождающегося мира... Просим Вас передать наши молитвы и любовь семье и друзьям, боевым товарищам генерала Игоря Кириллова и его помощника", - сказано в письме за подписью Ортеги и Мурильо.
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
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россия, никарагуа, москва, игорь кириллов, даниэль ортега, владимир путин, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Никарагуа, Москва, Игорь Кириллов, Даниэль Ортега, Владимир Путин, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Лидеры Никарагуа осудили убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Правительство Никарагуа осудило действия украинского террористического фашизма

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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КИТО, 18 дек - РИА Новости. Правительство Никарагуа после убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника осудило действия "украинского террористического фашизма", выразив солидарность и соболезнования близким жертв, говорится в письме президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо российскому лидеру Владимиру Путину.
"Правительство... еще раз решительно осуждает действия террористического фашизма в мире, и на этот раз украинского террористического фашизма, против выдающегося ученого и военного генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника... Соболезнуем семье генерала Игоря Кириллова и его помощника, а также семьям Российской Федерации", - говорится в письме на имя Владимира Путина, которое распространила никарагуанская администрация.
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии
17 декабря, 21:35
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
По данным СМИ, ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. Агентство Рейтер со ссылкой на источник утверждает, что эту операцию провела СБУ.
"Мы знаем, что преступный фашизм не имеет границ, и мы знаем, что борьба против фашизма — это борьба за Мир, Братство, Солидарность и права Достойных, Смелых и Свободных Людей, которые хотят другого зарождающегося мира... Просим Вас передать наши молитвы и любовь семье и друзьям, боевым товарищам генерала Игоря Кириллова и его помощника", - сказано в письме за подписью Ортеги и Мурильо.
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Генерал Кириллов перед гибелью говорил, что на него началась охота
17 декабря, 15:55
 
РоссияНикарагуаМоскваИгорь КирилловДаниэль ОртегаВладимир ПутинВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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