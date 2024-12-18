https://ria.ru/20241218/navodnenie-1989826324.html

"Шесть миллионов". Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии

"Шесть миллионов". Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии - РИА Новости, 18.12.2024

"Шесть миллионов". Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии

Более шести миллионов объектов недвижимости в Англии может уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений, сообщается в докладе Агентства по охране... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:26:00+03:00

2024-12-18T07:26:00+03:00

2024-12-18T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более шести миллионов объектов недвижимости в Англии может уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений, сообщается в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА)."Около 6,3 миллиона объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды", — говорится в документе.Согласно исследованию, из-за изменения климата к 2050 году общее количество домов и других объектов недвижимости, находящихся в зоне риска затопления, может достичь восьми миллионов."Другими словами, к середине века каждый четвертый объект недвижимости в Англии будет находиться в районах, подверженных риску затопления", — отмечается в докладе.Ученые предупредили, что более серьезные наводнения могут привести к тяжелым экономическим последствиям для страны. Так, ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 год составил, по разным оценкам, от 504 до 924 миллионов фунтов стерлингов.В Британии из-за частных дождей ежегодно возникают сильные наводнения. В сентябре этого года от подтоплений, вызванных ливнями, пострадало около 650 зданий в различных районах Англии.

https://ria.ru/20240927/angliya-1975180139.html

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