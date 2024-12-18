https://ria.ru/20241218/nauka-1989672062.html

В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода

В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода - РИА Новости, 18.12.2024

В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода

Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:00:00+03:00

2024-12-18T07:00:00+03:00

2024-12-18T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим мембранам из палладия и сплавов палладия с серебром, что приблизит возможность широкого использования водорода в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Hydrogen.Сегодня водород считается чистым источником энергии, перспективным для использования в топливных элементах. Однако его широкое применение в промышленности требует разработки эффективных и экономичных методов его очистки, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).Существующие методы производства водорода приводят к получению газовых смесей, требующих дальнейшего разделения для извлечения чистого вещества. Одним из наиболее перспективных подходов к решению этой задачи является разработка металлических мембран для отделения водорода от других газов. Они состоят из многокомпонентных сплавов.Специалисты ТПУ синтезировали новые высокоэнтропийные сплавы (состоящие из пяти и более элементов) для создания мембран, выделяющих сверхчистый водород. Исследователи изучили сплавы ниобия, никеля, титана, ванадия, кобальта и циркония, продемонстрировав влияние состава на их структуру и проницаемость водорода.По словам ученых, созданные ими сплавы являются перспективными ввиду сочетания высокой стабильности и водородной проницаемости, сравнимой с чистым палладием и близкой к показателям дорогостоящих палладиево-серебряных сплавов. Кроме того, разработанные материалы демонстрируют высокую устойчивость к водородному охрупчиванию (процессу, при котором металл разрушается из-за взаимодействия с водородом).Значимость полученных результатов заключается в получении материалов, обладающих экономической эффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками, считают авторы исследования."Большинство металлов непроницаемы для газов, но некоторые эффективно пропускают водород, блокируя более крупные молекулы (например, углекислый газ, азот). Создавая сплавы с определенным соотношением компонентов, можно добиться высокой водородной проницаемости, устойчивости к охрупчиванию и низкой стоимости", — рассказал заведующий лабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем ТПУ Егор Кашкаров.В отличие от других исследований, работа ученых ТПУ не ограничивается рекомендациями по синтезу высокоэнтропийных сплавов для водородных мембран. По их словам, предложенный подход формирует фундаментальные основы для понимания поведения водорода в этих сплавах в зависимости от их состава, что является важным для прогнозирования свойств разрабатываемых материалов.В 2025 году ученые планируют спроектировать и изготовить прототип фильтра на основе высокоэнотропийных сплавов и испытать его в реальных условиях в 2026 году. Если этот прототип окажется экономически выгодным и эффективным, то следующим шагом станет коммерциализация технологий мембранного разделения с применением высокоэнтропийных сплавов.Исследование проводится в рамках госзадания "Наука" и при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20240808/nauka-1964663023.html

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