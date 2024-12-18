В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУПолучение сотрудником лаборатории многокомпонентных сплавов методом дуговой плавки в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим мембранам из палладия и сплавов палладия с серебром, что приблизит возможность широкого использования водорода в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Hydrogen.
Сегодня водород считается чистым источником энергии, перспективным для использования в топливных элементах. Однако его широкое применение в промышленности требует разработки эффективных и экономичных методов его очистки, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).
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Существующие методы производства водорода приводят к получению газовых смесей, требующих дальнейшего разделения для извлечения чистого вещества. Одним из наиболее перспективных подходов к решению этой задачи является разработка металлических мембран для отделения водорода от других газов. Они состоят из многокомпонентных сплавов.
Специалисты ТПУ синтезировали новые высокоэнтропийные сплавы (состоящие из пяти и более элементов) для создания мембран, выделяющих сверхчистый водород. Исследователи изучили сплавы ниобия, никеля, титана, ванадия, кобальта и циркония, продемонстрировав влияние состава на их структуру и проницаемость водорода.
По словам ученых, созданные ими сплавы являются перспективными ввиду сочетания высокой стабильности и водородной проницаемости, сравнимой с чистым палладием и близкой к показателям дорогостоящих палладиево-серебряных сплавов. Кроме того, разработанные материалы демонстрируют высокую устойчивость к водородному охрупчиванию (процессу, при котором металл разрушается из-за взаимодействия с водородом).
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Значимость полученных результатов заключается в получении материалов, обладающих экономической эффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками, считают авторы исследования.
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"Большинство металлов непроницаемы для газов, но некоторые эффективно пропускают водород, блокируя более крупные молекулы (например, углекислый газ, азот). Создавая сплавы с определенным соотношением компонентов, можно добиться высокой водородной проницаемости, устойчивости к охрупчиванию и низкой стоимости", — рассказал заведующий лабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем ТПУ Егор Кашкаров.
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУПроцесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
Процесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
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© Фото предоставлено пресс-службой ТПУРабота сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
Работа сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
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© Фото предоставлено пресс-службой ТПУРасчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
Расчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
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Процесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
1 из 3
Работа сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
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Расчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
3 из 3
В отличие от других исследований, работа ученых ТПУ не ограничивается рекомендациями по синтезу высокоэнтропийных сплавов для водородных мембран. По их словам, предложенный подход формирует фундаментальные основы для понимания поведения водорода в этих сплавах в зависимости от их состава, что является важным для прогнозирования свойств разрабатываемых материалов.
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В 2025 году ученые планируют спроектировать и изготовить прототип фильтра на основе высокоэнотропийных сплавов и испытать его в реальных условиях в 2026 году. Если этот прототип окажется экономически выгодным и эффективным, то следующим шагом станет коммерциализация технологий мембранного разделения с применением высокоэнтропийных сплавов.
Исследование проводится в рамках госзадания "Наука" и при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".