Рейтинг@Mail.ru
В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nauka-1989672062.html
В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода
В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода - РИА Новости, 18.12.2024
В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода
Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:00:00+03:00
2024-12-18T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
томск
технологии
томский политехнический университет
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989651744_0:126:3078:1857_1920x0_80_0_0_3268973750710b5620b25342dede0c46.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим мембранам из палладия и сплавов палладия с серебром, что приблизит возможность широкого использования водорода в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Hydrogen.Сегодня водород считается чистым источником энергии, перспективным для использования в топливных элементах. Однако его широкое применение в промышленности требует разработки эффективных и экономичных методов его очистки, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).Существующие методы производства водорода приводят к получению газовых смесей, требующих дальнейшего разделения для извлечения чистого вещества. Одним из наиболее перспективных подходов к решению этой задачи является разработка металлических мембран для отделения водорода от других газов. Они состоят из многокомпонентных сплавов.Специалисты ТПУ синтезировали новые высокоэнтропийные сплавы (состоящие из пяти и более элементов) для создания мембран, выделяющих сверхчистый водород. Исследователи изучили сплавы ниобия, никеля, титана, ванадия, кобальта и циркония, продемонстрировав влияние состава на их структуру и проницаемость водорода.По словам ученых, созданные ими сплавы являются перспективными ввиду сочетания высокой стабильности и водородной проницаемости, сравнимой с чистым палладием и близкой к показателям дорогостоящих палладиево-серебряных сплавов. Кроме того, разработанные материалы демонстрируют высокую устойчивость к водородному охрупчиванию (процессу, при котором металл разрушается из-за взаимодействия с водородом).Значимость полученных результатов заключается в получении материалов, обладающих экономической эффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками, считают авторы исследования."Большинство металлов непроницаемы для газов, но некоторые эффективно пропускают водород, блокируя более крупные молекулы (например, углекислый газ, азот). Создавая сплавы с определенным соотношением компонентов, можно добиться высокой водородной проницаемости, устойчивости к охрупчиванию и низкой стоимости", — рассказал заведующий лабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем ТПУ Егор Кашкаров.В отличие от других исследований, работа ученых ТПУ не ограничивается рекомендациями по синтезу высокоэнтропийных сплавов для водородных мембран. По их словам, предложенный подход формирует фундаментальные основы для понимания поведения водорода в этих сплавах в зависимости от их состава, что является важным для прогнозирования свойств разрабатываемых материалов.В 2025 году ученые планируют спроектировать и изготовить прототип фильтра на основе высокоэнотропийных сплавов и испытать его в реальных условиях в 2026 году. Если этот прототип окажется экономически выгодным и эффективным, то следующим шагом станет коммерциализация технологий мембранного разделения с применением высокоэнтропийных сплавов.Исследование проводится в рамках госзадания "Наука" и при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20240808/nauka-1964663023.html
https://ria.ru/20231113/nauka-1908673364.html
https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html
томск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989651744_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_407c09187746601484022b14d9da34d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, томск, технологии, томский политехнический университет, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), металл, промышленность
Наука, Наука, Университетская наука, Томск, Технологии, Томский политехнический университет, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Металл, Промышленность

В Томске создали недорогие сплавы для получения чистого водорода

© Фото предоставлено пресс-службой ТПУПолучение сотрудником лаборатории многокомпонентных сплавов методом дуговой плавки в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
Получение сотрудником лаборатории многокомпонентных сплавов методом дуговой плавки в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Cплавы для выделения сверхчистого водорода разработали ученые Томского политеха. Авторы считают, что полученный материал может стать альтернативой дорогостоящим мембранам из палладия и сплавов палладия с серебром, что приблизит возможность широкого использования водорода в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Hydrogen.
Сегодня водород считается чистым источником энергии, перспективным для использования в топливных элементах. Однако его широкое применение в промышленности требует разработки эффективных и экономичных методов его очистки, рассказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).
Молекула водорода - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Недрагоценный водород. Ученые создали катализатор будущего
8 августа, 03:00
Существующие методы производства водорода приводят к получению газовых смесей, требующих дальнейшего разделения для извлечения чистого вещества. Одним из наиболее перспективных подходов к решению этой задачи является разработка металлических мембран для отделения водорода от других газов. Они состоят из многокомпонентных сплавов.
Специалисты ТПУ синтезировали новые высокоэнтропийные сплавы (состоящие из пяти и более элементов) для создания мембран, выделяющих сверхчистый водород. Исследователи изучили сплавы ниобия, никеля, титана, ванадия, кобальта и циркония, продемонстрировав влияние состава на их структуру и проницаемость водорода.
По словам ученых, созданные ими сплавы являются перспективными ввиду сочетания высокой стабильности и водородной проницаемости, сравнимой с чистым палладием и близкой к показателям дорогостоящих палладиево-серебряных сплавов. Кроме того, разработанные материалы демонстрируют высокую устойчивость к водородному охрупчиванию (процессу, при котором металл разрушается из-за взаимодействия с водородом).
Биотопливная Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород
13 ноября 2023, 09:00
Значимость полученных результатов заключается в получении материалов, обладающих экономической эффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками, считают авторы исследования.
«
"Большинство металлов непроницаемы для газов, но некоторые эффективно пропускают водород, блокируя более крупные молекулы (например, углекислый газ, азот). Создавая сплавы с определенным соотношением компонентов, можно добиться высокой водородной проницаемости, устойчивости к охрупчиванию и низкой стоимости", — рассказал заведующий лабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем ТПУ Егор Кашкаров.
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУПроцесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
Процесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
Процесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУРабота сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
Работа сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
Работа сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУРасчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
Расчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
Расчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
3 из 3
Процесс дуговой плавки многокомпонентного сплава в лаборатории отделения экспериментальной физики ТПУ
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
1 из 3
Работа сотрудников лаборатории на оборудовании по синтезу сплавов методом дуговой плавки
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
2 из 3
Расчеты кристаллической структуры многокомпонентных сплавов первопринципными методами
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
3 из 3
В отличие от других исследований, работа ученых ТПУ не ограничивается рекомендациями по синтезу высокоэнтропийных сплавов для водородных мембран. По их словам, предложенный подход формирует фундаментальные основы для понимания поведения водорода в этих сплавах в зависимости от их состава, что является важным для прогнозирования свойств разрабатываемых материалов.
Лаборатория НИИ водородной энергетики УрФУ, в которой работают над созданием материалов для ТОТЭ и ТОЭ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Ученые разработали новый материал для альтернативных источников энергии
9 августа 2023, 03:00
В 2025 году ученые планируют спроектировать и изготовить прототип фильтра на основе высокоэнотропийных сплавов и испытать его в реальных условиях в 2026 году. Если этот прототип окажется экономически выгодным и эффективным, то следующим шагом станет коммерциализация технологий мембранного разделения с применением высокоэнтропийных сплавов.
Исследование проводится в рамках госзадания "Наука" и при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТомскТехнологииТомский политехнический университетРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МеталлПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала