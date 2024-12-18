https://ria.ru/20241218/kreditka-1989805668.html
Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке
Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке - РИА Новости, 18.12.2024
Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке
Банки на фоне ужесточения политики Центробанка начали сокращать грейс-период и повышать ставки по кредитным картам. Что делать, если это коснулось вашего долга, РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:15:00+03:00
2024-12-18T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Банки на фоне ужесточения политики Центробанка начали сокращать грейс-период и повышать ставки по кредитным картам. Что делать, если это коснулось вашего долга, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.“Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте”, — напомнила она.Некоторые банки снижают лимит, если клиент мало пользуется кредиткой или недостаточно активен. То же самое касается случаев задержки внесения минимальных платежей. Если у вас есть просроченная задолженность, ее необходимо погасить, иначе банк может истребовать всю сумму долга сразу. В случае финансовых проблем нужно обратиться в банк, чтобы там предложили варианты решения.Если все это вас не касается, можно попытаться убедить банк вернуть лимит и грейс-период. Если там не согласятся, можно попробовать получить кредит в другой кредитной организации, заключила Горбунова.
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экономика
Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке
Доцент Горбунова: банки снижают лимит по кредитке, если ей долго не пользовались
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Банки на фоне ужесточения политики Центробанка начали сокращать грейс-период и повышать ставки по кредитным картам. Что делать, если это коснулось вашего долга, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
“Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте”, — напомнила она.
Некоторые банки снижают лимит, если клиент мало пользуется кредиткой или недостаточно активен. То же самое касается случаев задержки внесения минимальных платежей. Если у вас есть просроченная задолженность, ее необходимо погасить, иначе банк может истребовать всю сумму долга сразу. В случае финансовых проблем нужно обратиться в банк, чтобы там предложили варианты решения.
Если все это вас не касается, можно попытаться убедить банк вернуть лимит и грейс-период. Если там не согласятся, можно попробовать получить кредит в другой кредитной организации, заключила Горбунова.