https://ria.ru/20241218/krasnojarsk-1989824622.html
Шесть школ будет построено за три года в Красноярске
Шесть школ будет построено за три года в Красноярске - РИА Новости, 18.12.2024
Шесть школ будет построено за три года в Красноярске
Депутаты Красноярского городского совета приняли бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, согласно которому за данный период в столице края... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:55:00+03:00
2024-12-18T06:55:00+03:00
2024-12-18T06:55:00+03:00
общество
красноярск
солнечный
октябрьский район
михаил котюков
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Красноярского городского совета приняли бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, согласно которому за данный период в столице края будет построено шесть школ, сообщает пресс-служба мэрии. Утверждённые параметры бюджета города на 2025 год составляют: по доходам – 67,5 миллиарда рублей, по расходам – 70,1 миллиарда рублей. Бюджет сформирован с дефицитом 2,6 миллиарда рублей. Источниками его покрытия определены бюджетный кредит из краевого бюджета и остатки собственных средств на начало года. "Депутатами единогласно принят бюджет города Красноярска на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Сформированный бюджет на предстоящий трёхлетний период по-прежнему является социально направленным и включает вопросы и запросы, обозначенные в первую очередь самими красноярцами губернатору края Михаилу Котюкову, главе города Владиславу Логинову и депутатскому корпусу", - говорится в сообщении. По словам мэра, немаловажная роль отводится вовлечению горожан в процессы определения и выбора объектов, включаемых в бюджет, когда жители вместе с органами власти решают, что нужно благоустраивать, строить и ремонтировать. "Бюджет на предстоящие три года – это бюджет развития. Финансовые средства будут направлены на решение вопросов и задач, которые обозначили красноярцы, губернатор региона Михаил Котюков, которые соответствуют национальным приоритетам развития страны", - сказал Логинов. Он отметил, что задачи по развитию муниципального диалога, поставленные президентом страны Владимиром Путиным, найдут своё отражение в благоустроительной повестке, повышении качества улично-дорожной сети, развитии общественного транспорта, обеспечении необходимой социальной и инженерной инфраструктурой. Отдельной строкой в главном финансовом документе прописана подготовка к юбилейным датам – 80-летию Великой Победы и 400-летию Красноярска. "В новом бюджетном цикле предусмотрено строительство таких объектов как: 6 школ в микрорайонах Аэропорт, Агроуниверситет, Тихие Зори и Солнечный, по ул. Омской, в жилом районе Мичуринский (Образцово). В результате будет создано более 7 тысяч мест", - сказано в релизе. Также планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство ещё трех новых школ в жилых районах Покровский, Слобода Весны, Южный берег, общая проектная мощность которых составляет более 3600 мест. Будут построены три детских сада: да в микрорайонах Покровский и Бугач, и детский сад в Октябрьском районе по концессионному соглашению, новые спортивные объекты, детская школа искусств в мкрн Северный и культурное пространство "Суриков-центр", дороги и переезды, а также проведут капитальные ремонты дорожных объектов на 43 участках во всех районах города. Запланированы ремонты 27 зданий садов, школ и других объектов социальной сферы, восстановление и модернизация детского оздоровительного лагеря "Берёзка", благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и многое другое.
https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html
https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html
https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, солнечный, октябрьский район, михаил котюков, владимир путин
Общество, Красноярск, Солнечный, Октябрьский район, Михаил Котюков, Владимир Путин
КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Красноярского городского совета приняли бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, согласно которому за данный период в столице края будет построено шесть школ, сообщает пресс-служба мэрии.
Утверждённые параметры бюджета города на 2025 год составляют: по доходам – 67,5 миллиарда рублей, по расходам – 70,1 миллиарда рублей. Бюджет сформирован с дефицитом 2,6 миллиарда рублей. Источниками его покрытия определены бюджетный кредит из краевого бюджета и остатки собственных средств на начало года.
"Депутатами единогласно принят бюджет города Красноярска
на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Сформированный бюджет на предстоящий трёхлетний период по-прежнему является социально направленным и включает вопросы и запросы, обозначенные в первую очередь самими красноярцами губернатору края Михаилу Котюкову
, главе города Владиславу Логинову и депутатскому корпусу", - говорится в сообщении.
По словам мэра, немаловажная роль отводится вовлечению горожан в процессы определения и выбора объектов, включаемых в бюджет, когда жители вместе с органами власти решают, что нужно благоустраивать, строить и ремонтировать.
«
"Бюджет на предстоящие три года – это бюджет развития. Финансовые средства будут направлены на решение вопросов и задач, которые обозначили красноярцы, губернатор региона Михаил Котюков, которые соответствуют национальным приоритетам развития страны", - сказал Логинов.
Он отметил, что задачи по развитию муниципального диалога, поставленные президентом страны Владимиром Путиным
, найдут своё отражение в благоустроительной повестке, повышении качества улично-дорожной сети, развитии общественного транспорта, обеспечении необходимой социальной и инженерной инфраструктурой. Отдельной строкой в главном финансовом документе прописана подготовка к юбилейным датам – 80-летию Великой Победы и 400-летию Красноярска.
"В новом бюджетном цикле предусмотрено строительство таких объектов как: 6 школ в микрорайонах Аэропорт, Агроуниверситет, Тихие Зори и Солнечный
, по ул. Омской, в жилом районе Мичуринский (Образцово). В результате будет создано более 7 тысяч мест", - сказано в релизе.
Также планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство ещё трех новых школ в жилых районах Покровский, Слобода Весны, Южный берег, общая проектная мощность которых составляет более 3600 мест.
Будут построены три детских сада: да в микрорайонах Покровский и Бугач, и детский сад в Октябрьском районе
по концессионному соглашению, новые спортивные объекты, детская школа искусств в мкрн Северный и культурное пространство "Суриков-центр", дороги и переезды, а также проведут капитальные ремонты дорожных объектов на 43 участках во всех районах города.
Запланированы ремонты 27 зданий садов, школ и других объектов социальной сферы, восстановление и модернизация детского оздоровительного лагеря "Берёзка", благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и многое другое.