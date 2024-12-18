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Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции - РИА Новости, 18.12.2024
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06:45 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kolumbiya-1989824113.html
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции - РИА Новости, 18.12.2024
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X заявил, что посольские резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии должны быть проданы, потому что они... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:45:00+03:00
2024-12-18T06:45:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X заявил, что посольские резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии должны быть проданы, потому что они слишком роскошные. "Я видел посольские резиденции, которые просторнее и роскошнее, чем наши маленькие посольства и консульства, которые не могут оказывать должного внимания колумбийцам. Дома и дворцы, которые используются как резиденции в Швейцарии, Мексике, Брюсселе, должны быть проданы, чтобы расширить посольства и консульства", - написал Петро в социальной сети X. Президент также выложил фотографию просторной комнаты в резиденции посла в Мехико. "Так выглядит резиденция того, кто занимает пост посла в Мексике, в то время как в посольстве и консульстве не хватает места для приема колумбийцев", - прокомментировал он фотографию.
https://ria.ru/20241205/kolumbiya-1987441244.html
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в мире, мексика, швейцария, колумбия, густаво петро
В мире, Мексика, Швейцария, Колумбия, Густаво Петро
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции

Глава Колумбии призвал продать резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X заявил, что посольские резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии должны быть проданы, потому что они слишком роскошные.
"Я видел посольские резиденции, которые просторнее и роскошнее, чем наши маленькие посольства и консульства, которые не могут оказывать должного внимания колумбийцам. Дома и дворцы, которые используются как резиденции в Швейцарии, Мексике, Брюсселе, должны быть проданы, чтобы расширить посольства и консульства", - написал Петро в социальной сети X.
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Президент также выложил фотографию просторной комнаты в резиденции посла в Мехико.
"Так выглядит резиденция того, кто занимает пост посла в Мексике, в то время как в посольстве и консульстве не хватает места для приема колумбийцев", - прокомментировал он фотографию.
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