https://ria.ru/20241218/kolumbiya-1989824113.html
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции - РИА Новости, 18.12.2024
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X заявил, что посольские резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии должны быть проданы, потому что они... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T06:45:00+03:00
2024-12-18T06:45:00+03:00
2024-12-18T06:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X заявил, что посольские резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии должны быть проданы, потому что они слишком роскошные. "Я видел посольские резиденции, которые просторнее и роскошнее, чем наши маленькие посольства и консульства, которые не могут оказывать должного внимания колумбийцам. Дома и дворцы, которые используются как резиденции в Швейцарии, Мексике, Брюсселе, должны быть проданы, чтобы расширить посольства и консульства", - написал Петро в социальной сети X. Президент также выложил фотографию просторной комнаты в резиденции посла в Мехико. "Так выглядит резиденция того, кто занимает пост посла в Мексике, в то время как в посольстве и консульстве не хватает места для приема колумбийцев", - прокомментировал он фотографию.
https://ria.ru/20241205/kolumbiya-1987441244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, швейцария, колумбия, густаво петро
В мире, Мексика, Швейцария, Колумбия, Густаво Петро
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
Глава Колумбии призвал продать резиденции в Мексике, Швейцарии и Бельгии