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Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято - РИА Новости, 18.12.2024
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08:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято - РИА Новости, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
Вчерашнее убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:00:00+03:00
2024-12-18T08:00:00+03:00
аналитика
украина
россия
сша
игорь кириллов
кир стармер
владимир путин
войска рхбз
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Вчерашнее убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника ставит большую и жирную точку в дискуссиях на тему, с кем именно мы имеем дело в рамках конфликта на Украине.Террористический акт (а именно по теракту начал расследование Следственный комитет России) в отношении одного из самых высокопоставленных офицеров российской армии окончательно расставляет приоритеты в выборе нами целей в стане противника и совершенно открыто и однозначно указывает на его заказчиков, вдохновителей и кураторов.Сразу после новости о взрыве загодя припаркованного самоката, начиненного килограммом пластичного взрывчатого вещества, в результате чего погибли два наших офицера, западные СМИ синхронно вышли с абсолютно идентичными материалами. Главные тезисы: за убийством стоит СБУ Украины, представитель которой это прямо подтвердил; генерал Кириллов — военный преступник, обвиняемый в многочисленных случаях применения ВС России химического оружия, а следовательно — для Украины он является легитимной целью.С учетом того что буквально накануне в отношении генерала Кириллова Генпрокуратурой Украины было вынесено заочное обвинение (по другим версиям, объявлено подозрение со стороны СБУ), а до этого на него были наложены персональные санкции рядом западных стран, включая Великобританию и Канаду, вырисовывается очевидная двухходовка: сначала подготавливается инфополе и контекст "справедливого возмездия", а после теракта еще раз усиливается тезис о том, что данное убийство является правильным и оправданным.Таким образом, по замыслу заказчиков убийства, заранее нейтрализуются российские аргументы о нарушении всех международных конвенций в военное время и государственном терроризме со стороны Украины. Кроме того, обнуляются все многочисленные брифинги и заявления Кириллова, разоблачавшие использование именно Украиной запрещенных веществ и видов оружия, в том числе боевое применение ВСУ химического вооружения на Донецком, Харьковском, Херсонском направлениях.Некоторые эксперты придерживаются мнения, что Кириллов — случайная цель, "до которой смогли дотянуться". Но более вероятной представляется версия, согласно которой он стал жертвой теракта целенаправленного, и в этом есть элемент личной мести. Дело в том, что глава РХБЗ ВС России последовательно и документально освещал многочисленные случаи прямого участия западных стран в разработке химического и биологического оружия, активной деятельности на территории Украины американских биолабораторий (включая мощности компании Metabiota, финансируемой сыном президента Байдена Хантером), а также прямое вовлечение в разработку и тестирование биологического оружия со стороны государственного Агентства передовых исследований DARPA, входящего в структуру Минобороны США.Что касается "ушей" заказчиков, то они видны невооруженным глазом. Единственным официальным лицом на Западе, сразу прокомментировавшим убийство Кириллова, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер: "Однозначно, мы не будем оплакивать смерть индивидуума, который активно участвовал в нелегальном вторжении и причинял страдания и смерть жителям Украины". И именно Стармер первым после теракта вбросил тезис о том, что "Украина имеет право на самозащиту против незаконной войны со стороны России".Следует отметить, что данный тезис является логичным продолжением концепции о необходимости "причинения боли" России на ее территории, которая начала раскручиваться еще задолго до СВО, а на фоне ухудшающегося положения Украины на поле боя получила второе дыхание, судя по заголовкам СМИ. Как вещает ВВС, "Убийство русского генерала в Москве — это знак, что эта война реальна и находится очень близко к дому"; Reuters — "Российская война представляет для Украины экзистенциальную угрозу, и поэтому очевидно, что такие точечные убийства являются легитимным инструментом"; CBS — "Возмездие за военные преступления неотвратимо".Издание The New York Times, выполняя задачу превратить террористический акт во что-то оправданное и приемлемое, и вовсе изобрело новый термин: "неконвенциальные действия, дополняющие военные усилия".Но все это не имеет значения, потому что от словесных конструкций террористический акт не перестанет оставаться таковым, а его последствия для исполнителей и заказчиков будут соответствующими.Тридцатого мая 2023 года по зданию Главного управления разведки ВСУ на Рыбальском острове был нанесен удар крылатой ракетой Х-35У, после чего глава ГУР Буданов внезапно пропал с радаров и долгое время не показывался на публике. Специалисты считают, что этот удар был "ответкой" на серию терактов, за которыми стояла эта структура, включая подрыв ракетой самолета с украинскими военнопленными, направленными Россией на родину для обмена. Буданову тогда удалось избежать смерти, но сигнал был послан совершенно четкий.Сейчас ослепленная боязнью быстрой и невыгодной для Украины сделки России с США киевская верхушка с кураторами пошла ва-банк, чтобы сорвать любые шансы на мирные переговоры и еще сильнее втянуть США и НАТО в конфликт. По какой-то причине мощные стратеги тайных операций считают, что Путин при первой возможности бросится в объятия Трампа и согласится на все его предложения.Но реальность состоит в том, что Владимир Путин наши условия уже озвучил, их изменение не обсуждается. Мало того — на фоне стремительного продвижения наших войск сейчас эти условия становятся неактуальными, и мгновенная любовь к Трампу нам сейчас совершенно невыгодна и не нужна. Как отмечало наше руководство, раз Киев отказывается от переговоров, итог СВО будет решаться на земле до нашей полной и окончательной победы.Это означает, что террористическими актами и убийствами Зеленский и его хозяева не добьются никаких своих целей. Добьются (вернее, уже добились) они одного: просроченный украинский диктатор и его шайка с момента взрыва на Рязанском проспекте превратились в законные военные цели — а значит, они рано или поздно найдут свой конец от русского оружия или сдохнут по неизвестным причинам.Вчера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев озвучил нашу официальную позицию: "Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины".Вы хотели поиграть с Россией в террор на слабо? Отсчет пошел.
https://ria.ru/20241217/chizhov-1989767004.html
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977296154.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, россия, сша, игорь кириллов, кир стармер, владимир путин, войска рхбз, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Аналитика, Украина, Россия, США, Игорь Кириллов, Кир Стармер, Владимир Путин, Войска РХБЗ, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины

Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Вчерашнее убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника ставит большую и жирную точку в дискуссиях на тему, с кем именно мы имеем дело в рамках конфликта на Украине.
Террористический акт (а именно по теракту начал расследование Следственный комитет России) в отношении одного из самых высокопоставленных офицеров российской армии окончательно расставляет приоритеты в выборе нами целей в стане противника и совершенно открыто и однозначно указывает на его заказчиков, вдохновителей и кураторов.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Чижов назвал убийство Кириллова жестом отчаяния киевского режима
17 декабря, 18:34
Сразу после новости о взрыве загодя припаркованного самоката, начиненного килограммом пластичного взрывчатого вещества, в результате чего погибли два наших офицера, западные СМИ синхронно вышли с абсолютно идентичными материалами. Главные тезисы: за убийством стоит СБУ Украины, представитель которой это прямо подтвердил; генерал Кириллов — военный преступник, обвиняемый в многочисленных случаях применения ВС России химического оружия, а следовательно — для Украины он является легитимной целью.
С учетом того что буквально накануне в отношении генерала Кириллова Генпрокуратурой Украины было вынесено заочное обвинение (по другим версиям, объявлено подозрение со стороны СБУ), а до этого на него были наложены персональные санкции рядом западных стран, включая Великобританию и Канаду, вырисовывается очевидная двухходовка: сначала подготавливается инфополе и контекст "справедливого возмездия", а после теракта еще раз усиливается тезис о том, что данное убийство является правильным и оправданным.
Таким образом, по замыслу заказчиков убийства, заранее нейтрализуются российские аргументы о нарушении всех международных конвенций в военное время и государственном терроризме со стороны Украины. Кроме того, обнуляются все многочисленные брифинги и заявления Кириллова, разоблачавшие использование именно Украиной запрещенных веществ и видов оружия, в том числе боевое применение ВСУ химического вооружения на Донецком, Харьковском, Херсонском направлениях.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия
9 октября, 21:17
Некоторые эксперты придерживаются мнения, что Кириллов — случайная цель, "до которой смогли дотянуться". Но более вероятной представляется версия, согласно которой он стал жертвой теракта целенаправленного, и в этом есть элемент личной мести. Дело в том, что глава РХБЗ ВС России последовательно и документально освещал многочисленные случаи прямого участия западных стран в разработке химического и биологического оружия, активной деятельности на территории Украины американских биолабораторий (включая мощности компании Metabiota, финансируемой сыном президента Байдена Хантером), а также прямое вовлечение в разработку и тестирование биологического оружия со стороны государственного Агентства передовых исследований DARPA, входящего в структуру Минобороны США.
Что касается "ушей" заказчиков, то они видны невооруженным глазом. Единственным официальным лицом на Западе, сразу прокомментировавшим убийство Кириллова, стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер: "Однозначно, мы не будем оплакивать смерть индивидуума, который активно участвовал в нелегальном вторжении и причинял страдания и смерть жителям Украины". И именно Стармер первым после теракта вбросил тезис о том, что "Украина имеет право на самозащиту против незаконной войны со стороны России".
Следует отметить, что данный тезис является логичным продолжением концепции о необходимости "причинения боли" России на ее территории, которая начала раскручиваться еще задолго до СВО, а на фоне ухудшающегося положения Украины на поле боя получила второе дыхание, судя по заголовкам СМИ. Как вещает ВВС, "Убийство русского генерала в Москве — это знак, что эта война реальна и находится очень близко к дому"; Reuters — "Российская война представляет для Украины экзистенциальную угрозу, и поэтому очевидно, что такие точечные убийства являются легитимным инструментом"; CBS — "Возмездие за военные преступления неотвратимо".
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Враги сами заявили о причастности к убийству Кириллова, заявил Медведев
17 декабря, 17:49
Издание The New York Times, выполняя задачу превратить террористический акт во что-то оправданное и приемлемое, и вовсе изобрело новый термин: "неконвенциальные действия, дополняющие военные усилия".
Но все это не имеет значения, потому что от словесных конструкций террористический акт не перестанет оставаться таковым, а его последствия для исполнителей и заказчиков будут соответствующими.
Тридцатого мая 2023 года по зданию Главного управления разведки ВСУ на Рыбальском острове был нанесен удар крылатой ракетой Х-35У, после чего глава ГУР Буданов внезапно пропал с радаров и долгое время не показывался на публике. Специалисты считают, что этот удар был "ответкой" на серию терактов, за которыми стояла эта структура, включая подрыв ракетой самолета с украинскими военнопленными, направленными Россией на родину для обмена. Буданову тогда удалось избежать смерти, но сигнал был послан совершенно четкий.
Сейчас ослепленная боязнью быстрой и невыгодной для Украины сделки России с США киевская верхушка с кураторами пошла ва-банк, чтобы сорвать любые шансы на мирные переговоры и еще сильнее втянуть США и НАТО в конфликт. По какой-то причине мощные стратеги тайных операций считают, что Путин при первой возможности бросится в объятия Трампа и согласится на все его предложения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Переговоры России и США начались
6 декабря, 09:32
Но реальность состоит в том, что Владимир Путин наши условия уже озвучил, их изменение не обсуждается. Мало того — на фоне стремительного продвижения наших войск сейчас эти условия становятся неактуальными, и мгновенная любовь к Трампу нам сейчас совершенно невыгодна и не нужна. Как отмечало наше руководство, раз Киев отказывается от переговоров, итог СВО будет решаться на земле до нашей полной и окончательной победы.
Это означает, что террористическими актами и убийствами Зеленский и его хозяева не добьются никаких своих целей. Добьются (вернее, уже добились) они одного: просроченный украинский диктатор и его шайка с момента взрыва на Рязанском проспекте превратились в законные военные цели — а значит, они рано или поздно найдут свой конец от русского оружия или сдохнут по неизвестным причинам.
Вчера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев озвучил нашу официальную позицию: "Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины".
Вы хотели поиграть с Россией в террор на слабо? Отсчет пошел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря, 08:00
 
АналитикаУкраинаРоссияСШАИгорь КирилловКир СтармерВладимир ПутинВойска РХБЗСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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