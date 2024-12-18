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В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов

В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 18.12.2024

В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов

Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических... РИА Новости, 18.12.2024

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дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Исходить мы будем из оценки конкретных событий, конкретных дел. Естественно на основе нашего законодательства, международного права", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241216/kadyrov-1989495070.html

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россия, в мире, москва, мария захарова, башар асад, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024