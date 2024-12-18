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В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 18.12.2024
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11:26 18.12.2024 (обновлено: 11:38 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/khtsh-1989865191.html
В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов
В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 18.12.2024
В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов
Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:26:00+03:00
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москва
мария захарова
башар асад
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Исходить мы будем из оценки конкретных событий, конкретных дел. Естественно на основе нашего законодательства, международного права", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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россия, в мире, москва, мария захарова, башар асад, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Россия, В мире, Москва, Мария Захарова, Башар Асад, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
В МИД рассказали о возможности исключения ХТШ из списка террористов

МИД будет исходить из действий ХТШ в вопросе исключения из списка террористов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва будет исходить из оценки конкретных событий, конкретных дел "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в вопросе исключения этого движения из списка террористических организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходить мы будем из оценки конкретных событий, конкретных дел. Естественно на основе нашего законодательства, международного права", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Кадыров предложил исключить ХТШ из террористических организаций
16 декабря, 16:27
 
РоссияВ миреМоскваМария ЗахароваБашар АсадДамаск (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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