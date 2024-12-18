https://ria.ru/20241218/izrail-1989807827.html

США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

США рассекретили документы о ядерной программе Израиля - РИА Новости, 18.12.2024

США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на которые ссылается Архив национальной безопасности США. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, касающихся ядерной программы Израиля. Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года - "первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой". Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и "секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства", пишет организация. В 1967 году появлялись данные о том, что перерабатывающий завод в Димоне завершен или близок к этому, а реактор функционирует на полную мощность, то есть Израиль мог изготовить ядерное оружие за "шесть-восемь недель", говорится в сообщении. В следующем десятилетии, как пишет архив, Вашингтон, судя по рассекреченным документам, уже приспосабливался к тому, что у Израиля есть ядерный оружейный потенциал.

https://ria.ru/20241128/izrail-1986253361.html

https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат)