Рейтинг@Mail.ru
США рассекретили документы о ядерной программе Израиля - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/izrail-1989807827.html
США рассекретили документы о ядерной программе Израиля
США рассекретили документы о ядерной программе Израиля - РИА Новости, 18.12.2024
США рассекретили документы о ядерной программе Израиля
США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:00:00+03:00
2024-12-18T01:00:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на которые ссылается Архив национальной безопасности США. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, касающихся ядерной программы Израиля. Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года - "первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой". Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и "секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства", пишет организация. В 1967 году появлялись данные о том, что перерабатывающий завод в Димоне завершен или близок к этому, а реактор функционирует на полную мощность, то есть Израиль мог изготовить ядерное оружие за "шесть-восемь недель", говорится в сообщении. В следующем десятилетии, как пишет архив, Вашингтон, судя по рассекреченным документам, уже приспосабливался к тому, что у Израиля есть ядерный оружейный потенциал.
https://ria.ru/20241128/izrail-1986253361.html
https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат)
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат)
США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

США знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в Димоне

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на которые ссылается Архив национальной безопасности США.
Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, касающихся ядерной программы Израиля.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Израиль уже давно производит собственное ядерное оружие, заявили в ICAN
28 ноября, 16:36
Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года - "первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой". Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и "секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства", пишет организация.
В 1967 году появлялись данные о том, что перерабатывающий завод в Димоне завершен или близок к этому, а реактор функционирует на полную мощность, то есть Израиль мог изготовить ядерное оружие за "шесть-восемь недель", говорится в сообщении.
В следующем десятилетии, как пишет архив, Вашингтон, судя по рассекреченным документам, уже приспосабливался к тому, что у Израиля есть ядерный оружейный потенциал.
Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. 18 апреля 1953 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В СССР заранее знали о ядерных испытаниях США, следует из документа СВР
13 мая, 03:28
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала