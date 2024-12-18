https://ria.ru/20241218/istoricheskiy-1989862265.html

Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа

Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа - РИА Новости, 18.12.2024

Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа

Государственный Исторический музей представил императорскую ювелирную коллекцию из Эрмитажа на выставке "Блеск русского двора", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:33:00+03:00

2024-12-18T11:33:00+03:00

2024-12-18T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил императорскую ювелирную коллекцию из Эрмитажа на выставке "Блеск русского двора", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."В Государственном историческом музее представили шедевры ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов императорского двора из собрания Государственного Эрмитажа", - говорится в сообщении.Выставка состоит из трех разделов: "Галерея драгоценностей" с ювелирными изделиями XVII – начала XX века, принадлежавшим представителям императорской семьи; "Бал" с роскошными нарядами; драгоценные изделия и артефакты, которые хранят память о событиях государственной важности, а также были связаны с частной жизнью русских монархов и представителей династии Романовых.Посетителям впервые демонстрируют драгоценный ларец и геммы из собрания обер-камергера императорского двора, члена Государственного совета графа Дмитрия Татищева, которое он завещал императору Николаю I. Кроме того, на выставке можно увидеть предметы из коллекций Долгоруковых, Нарышкиных, Шуваловых, Строгановых, Юсуповых и других именитых российских семей.На экспозиции также представлены шелковые и бархатные костюмы и платья, украшенные шитьем, вышивкой или кружевами, дополненные изящными аксессуарами. Их сопровождают парадные портреты русской аристократии из собраний Эрмитажа и Исторического музея, что позволяет оценить стиль ушедшего времени.Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что проекты такого масштаба не только подчеркивают уникальность и значение отечественного культурного наследия, но и раскрывают огромный потенциал межмузейного сотрудничества."Каждый из экспонатов на выставке – это не просто произведение искусства, но и свидетель исторических событий, олицетворяющий величие нашей культуры. Такие инициативы – важный шаг в деле сохранения и популяризации национальной идентичности России", – приводятся в сообщении слова Харламовой.Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, в свою очередь, подчеркнул, что выставки из Эрмитажа в Москве – всегда особенное событие, открывающее сокровища национальной культуры широкой публике."Грандиозный успех выставки к 150-летию Исторического музея вдохновил нас на новый, более масштабный проект. Экспозиция выставки в Историческом музее включает более 250 экспонатов, показывающих блистательную жизнь русского императорского двора. Отблески драгоценных камней, сияние парадных мундиров и бальных платьев, портреты их замечательных владельцев доносят до нас величественный образ могущественной империи", – сказал он.Экспозиция будет открыта до 12 мая 2025 года.

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москва, россия, исторический музей, алексей левыкин, государственный эрмитаж