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Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа - РИА Новости, 18.12.2024
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11:33 18.12.2024 (обновлено: 11:55 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/istoricheskiy-1989862265.html
Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа
Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа - РИА Новости, 18.12.2024
Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа
Государственный Исторический музей представил императорскую ювелирную коллекцию из Эрмитажа на выставке "Блеск русского двора", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:33:00+03:00
2024-12-18T11:55:00+03:00
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алексей левыкин
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил императорскую ювелирную коллекцию из Эрмитажа на выставке "Блеск русского двора", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;В Государственном историческом музее представили шедевры ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов императорского двора из собрания Государственного Эрмитажа&quot;, - говорится в сообщении.Выставка состоит из трех разделов: "Галерея драгоценностей" с ювелирными изделиями XVII – начала XX века, принадлежавшим представителям императорской семьи; "Бал" с роскошными нарядами; драгоценные изделия и артефакты, которые хранят память о событиях государственной важности, а также были связаны с частной жизнью русских монархов и представителей династии Романовых.Посетителям впервые демонстрируют драгоценный ларец и геммы из собрания обер-камергера императорского двора, члена Государственного совета графа Дмитрия Татищева, которое он завещал императору Николаю I. Кроме того, на выставке можно увидеть предметы из коллекций Долгоруковых, Нарышкиных, Шуваловых, Строгановых, Юсуповых и других именитых российских семей.На экспозиции также представлены шелковые и бархатные костюмы и платья, украшенные шитьем, вышивкой или кружевами, дополненные изящными аксессуарами. Их сопровождают парадные портреты русской аристократии из собраний Эрмитажа и Исторического музея, что позволяет оценить стиль ушедшего времени.Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что проекты такого масштаба не только подчеркивают уникальность и значение отечественного культурного наследия, но и раскрывают огромный потенциал межмузейного сотрудничества.&quot;Каждый из экспонатов на выставке – это не просто произведение искусства, но и свидетель исторических событий, олицетворяющий величие нашей культуры. Такие инициативы – важный шаг в деле сохранения и популяризации национальной идентичности России&quot;, – приводятся в сообщении слова Харламовой.Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, в свою очередь, подчеркнул, что выставки из Эрмитажа в Москве – всегда особенное событие, открывающее сокровища национальной культуры широкой публике."Грандиозный успех выставки к 150-летию Исторического музея вдохновил нас на новый, более масштабный проект. Экспозиция выставки в Историческом музее включает более 250 экспонатов, показывающих блистательную жизнь русского императорского двора. Отблески драгоценных камней, сияние парадных мундиров и бальных платьев, портреты их замечательных владельцев доносят до нас величественный образ могущественной империи", – сказал он.Экспозиция будет открыта до 12 мая 2025 года.
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москва, россия, исторический музей, алексей левыкин, государственный эрмитаж
Музейные маршруты России, Москва, Россия, Исторический музей, Алексей Левыкин, Государственный Эрмитаж

Исторический музей впервые в Москве представил ювелирную коллекцию Эрмитажа

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственный Исторический музей представил императорскую ювелирную коллекцию из Эрмитажа на выставке "Блеск русского двора", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"В Государственном историческом музее представили шедевры ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов императорского двора из собрания Государственного Эрмитажа", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Выставка состоит из трех разделов: "Галерея драгоценностей" с ювелирными изделиями XVII – начала XX века, принадлежавшим представителям императорской семьи; "Бал" с роскошными нарядами; драгоценные изделия и артефакты, которые хранят память о событиях государственной важности, а также были связаны с частной жизнью русских монархов и представителей династии Романовых.
Посетителям впервые демонстрируют драгоценный ларец и геммы из собрания обер-камергера императорского двора, члена Государственного совета графа Дмитрия Татищева, которое он завещал императору Николаю I. Кроме того, на выставке можно увидеть предметы из коллекций Долгоруковых, Нарышкиных, Шуваловых, Строгановых, Юсуповых и других именитых российских семей.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
На экспозиции также представлены шелковые и бархатные костюмы и платья, украшенные шитьем, вышивкой или кружевами, дополненные изящными аксессуарами. Их сопровождают парадные портреты русской аристократии из собраний Эрмитажа и Исторического музея, что позволяет оценить стиль ушедшего времени.
Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова отметила, что проекты такого масштаба не только подчеркивают уникальность и значение отечественного культурного наследия, но и раскрывают огромный потенциал межмузейного сотрудничества.
«

"Каждый из экспонатов на выставке – это не просто произведение искусства, но и свидетель исторических событий, олицетворяющий величие нашей культуры. Такие инициативы – важный шаг в деле сохранения и популяризации национальной идентичности России", – приводятся в сообщении слова Харламовой.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМаВыставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка Блеск русского двора из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
1 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
2 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
3 из 4
Выставка "Блеск русского двора" из собрания Эрмитажа в Историческом музее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа
4 из 4
Генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, в свою очередь, подчеркнул, что выставки из Эрмитажа в Москве – всегда особенное событие, открывающее сокровища национальной культуры широкой публике.
"Грандиозный успех выставки к 150-летию Исторического музея вдохновил нас на новый, более масштабный проект. Экспозиция выставки в Историческом музее включает более 250 экспонатов, показывающих блистательную жизнь русского императорского двора. Отблески драгоценных камней, сияние парадных мундиров и бальных платьев, портреты их замечательных владельцев доносят до нас величественный образ могущественной империи", – сказал он.
Экспозиция будет открыта до 12 мая 2025 года.
Выставка Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Исторический музей представил выставку о традициях ювелирного дела России
31 октября, 10:36
 
Музейные маршруты РоссииМоскваРоссияИсторический музейАлексей ЛевыкинГосударственный Эрмитаж
 
 
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