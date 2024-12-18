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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
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02:03 18.12.2024 (обновлено: 10:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/genassambleja-1989810591.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:03:00+03:00
2024-12-18T10:13:00+03:00
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ООН, 18 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.За документ проголосовали 119 стран, против — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств.Среди поддержавших инициативу оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся — Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.Подготовленная Россией резолюция, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Москва якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За это решение голосовали 63 страны, против выступили 41, воздержались — 50. Россия дистанцировалась от поправки.Как пояснила в своем выступлении зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, этот пункт не имеет никакого отношения к резолюции и нацелен на подрыв усилий Организации по борьбе с нацизмом и дискриминацией.
https://ria.ru/20241111/mid-1983198486.html
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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 18 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали 119 стран, против — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств.
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Среди поддержавших инициативу оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся — Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Подготовленная Россией резолюция, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.
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Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.
Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Москва якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За это решение голосовали 63 страны, против выступили 41, воздержались — 50. Россия дистанцировалась от поправки.
Как пояснила в своем выступлении зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, этот пункт не имеет никакого отношения к резолюции и нацелен на подрыв усилий Организации по борьбе с нацизмом и дискриминацией.
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