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Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии - РИА Новости, 18.12.2024
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02:20 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/farazh-1989811709.html
Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии
Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии - РИА Новости, 18.12.2024
Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии
Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в статье для газеты Telegraph после встречи с американским предпринимателем Илоном Маском похвалил его за РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:20:00+03:00
2024-12-18T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в статье для газеты Telegraph после встречи с американским предпринимателем Илоном Маском похвалил его за внимание к политике в Британии. Ранее газета Telegraph сообщила, что Фараж встретился в понедельник с Маском, их встреча прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей победителю президентских выборов США Дональду Трампу. "Радостно слышать, как Илон с таким глубоким вниманием говорит о политике Великобритании. Он считает, что родина всего англоговорящего мира находится в очень глубокой беде", - написал Фараж. При этом, как отметил британский политик, Маск назвал лейбористскую и консервативную партии "на самом деле единой партией" и "не оставил сомнений" Фаражу в своей поддержке. В начале декабря Фараж заявил в интервью телеканалу GB News, что ничего не знает о якобы планах американского миллиардера Маска выделить его партии 100 миллионов долларов. Ранее опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя.
https://ria.ru/20241217/musk-1989782957.html
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в мире, технологии, великобритания, флорида, сша, илон маск, дональд трамп, кир стармер
В мире, Технологии, Великобритания, Флорида, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Кир Стармер
Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии

Лидер Reform UK Фараж похвалил Маска за внимание к политике в Британии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в статье для газеты Telegraph после встречи с американским предпринимателем Илоном Маском похвалил его за внимание к политике в Британии.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Фараж встретился в понедельник с Маском, их встреча прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей победителю президентских выборов США Дональду Трампу.
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"Радостно слышать, как Илон с таким глубоким вниманием говорит о политике Великобритании. Он считает, что родина всего англоговорящего мира находится в очень глубокой беде", - написал Фараж.
При этом, как отметил британский политик, Маск назвал лейбористскую и консервативную партии "на самом деле единой партией" и "не оставил сомнений" Фаражу в своей поддержке.
В начале декабря Фараж заявил в интервью телеканалу GB News, что ничего не знает о якобы планах американского миллиардера Маска выделить его партии 100 миллионов долларов.
Ранее опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя.
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В миреТехнологииВеликобританияФлоридаСШАИлон МаскДональд ТрампКир Стармер
 
 
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