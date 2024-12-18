https://ria.ru/20241218/farazh-1989811709.html

Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии

Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии - РИА Новости, 18.12.2024

Фараж после встречи с Маском похвалил его за внимание к политике в Британии

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в статье для газеты Telegraph после встречи с американским предпринимателем Илоном Маском похвалил его за РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:20:00+03:00

2024-12-18T02:20:00+03:00

2024-12-18T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в статье для газеты Telegraph после встречи с американским предпринимателем Илоном Маском похвалил его за внимание к политике в Британии. Ранее газета Telegraph сообщила, что Фараж встретился в понедельник с Маском, их встреча прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, принадлежащей победителю президентских выборов США Дональду Трампу. "Радостно слышать, как Илон с таким глубоким вниманием говорит о политике Великобритании. Он считает, что родина всего англоговорящего мира находится в очень глубокой беде", - написал Фараж. При этом, как отметил британский политик, Маск назвал лейбористскую и консервативную партии "на самом деле единой партией" и "не оставил сомнений" Фаражу в своей поддержке. В начале декабря Фараж заявил в интервью телеканалу GB News, что ничего не знает о якобы планах американского миллиардера Маска выделить его партии 100 миллионов долларов. Ранее опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя.

https://ria.ru/20241217/musk-1989782957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, флорида, сша, илон маск, дональд трамп, кир стармер