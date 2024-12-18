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ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году

ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024

ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:36:00+03:00

2024-12-18T11:36:00+03:00

2024-12-18T11:46:00+03:00

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еврокомиссия

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урсула фон дер ляйен

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России."Мы должны поддерживать базовую экономическую и финансовую стабильность Украины… Евросоюз выделит 13 миллиардов евро (макрофинансовой помощи – ред.) в следующем году из украинского фонда. А с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от иммобилизованных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html

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киев, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, g7