ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году
ЕС выделит Киеву кредит в 18 миллиардов евро от замороженных активов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России.
"Мы должны поддерживать базовую экономическую и финансовую стабильность Украины… Евросоюз выделит 13 миллиардов евро (макрофинансовой помощи – ред.) в следующем году из украинского фонда. А с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от иммобилизованных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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