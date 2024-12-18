Рейтинг@Mail.ru
ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 18.12.2024 (обновлено: 11:46 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/es-1989868694.html
ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году
ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:36:00+03:00
2024-12-18T11:46:00+03:00
киев
еврокомиссия
евросоюз
россия
украина
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России."Мы должны поддерживать базовую экономическую и финансовую стабильность Украины… Евросоюз выделит 13 миллиардов евро (макрофинансовой помощи – ред.) в следующем году из украинского фонда. А с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от иммобилизованных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_242665464443140f332c3a7f7e9f8472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, g7
Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, G7
ЕС использует российские активы для помощи Киеву в 2025 году

ЕС выделит Киеву кредит в 18 миллиардов евро от замороженных активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 млрд евро макрофинансовой помощи, а также кредит в 18 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России.
"Мы должны поддерживать базовую экономическую и финансовую стабильность Украины… Евросоюз выделит 13 миллиардов евро (макрофинансовой помощи – ред.) в следующем году из украинского фонда. А с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от иммобилизованных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября, 22:28
 
КиевЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала