https://ria.ru/20241218/ekvador-1989811257.html
Посол рассказал о продвижении российских интересов в Эквадоре
Посол рассказал о продвижении российских интересов в Эквадоре - РИА Новости, 18.12.2024
Посол рассказал о продвижении российских интересов в Эквадоре
Эквадорское правительство Даниэля Нобоа сохраняет нейтралитет, несмотря на требования других стран, и работает в интересах собственного государства - от прошлых РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:12:00+03:00
2024-12-18T02:12:00+03:00
2024-12-18T02:12:00+03:00
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КИТО, 18 дек - РИА Новости. Эквадорское правительство Даниэля Нобоа сохраняет нейтралитет, несмотря на требования других стран, и работает в интересах собственного государства - от прошлых администраций его отличает готовность работать с РФ, рассказал РИА Новости российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан. "Страна абсолютно нейтральная и работает в интересах своего государства, невзирая на какие-то политические требования или намеки партнеров из других стран. Поэтому работалось достаточно комфортно, и я скажу, что не было препятствий в плане продвижения наших интересов", - рассказал дипломат. Правительство Эквадора, по словам Спринчана, было настроено на полтора года своей работы, в связи с чем не строило планы на далекую перспективу, понимая, что неизвестно, удастся ли их реализовывать. "Зная принцип работы политических сил страны пребывания, каждое новое правительство ориентируется на свои обязательства, на свои договоренности и не всегда готово выполнять договоренности предыдущих властей. Поэтому сегодняшнее правительство, по сравнению с предыдущим, выгодно отличается в плане готовности работать с Российской Федерацией", - отметил руководитель российской дипмиссии.
https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эквадор, россия
Посол рассказал о продвижении российских интересов в Эквадоре
Посол России Спринчан: правительство Эквадора работает в интересах своей страны
КИТО, 18 дек - РИА Новости. Эквадорское правительство Даниэля Нобоа сохраняет нейтралитет, несмотря на требования других стран, и работает в интересах собственного государства - от прошлых администраций его отличает готовность работать с РФ, рассказал РИА Новости российский посол в Эквадоре Владимир Спринчан.
"Страна абсолютно нейтральная и работает в интересах своего государства, невзирая на какие-то политические требования или намеки партнеров из других стран. Поэтому работалось достаточно комфортно, и я скажу, что не было препятствий в плане продвижения наших интересов", - рассказал дипломат.
Правительство Эквадора, по словам Спринчана, было настроено на полтора года своей работы, в связи с чем не строило планы на далекую перспективу, понимая, что неизвестно, удастся ли их реализовывать.
"Зная принцип работы политических сил страны пребывания, каждое новое правительство ориентируется на свои обязательства, на свои договоренности и не всегда готово выполнять договоренности предыдущих властей. Поэтому сегодняшнее правительство, по сравнению с предыдущим, выгодно отличается в плане готовности работать с Российской Федерацией", - отметил руководитель российской дипмиссии.