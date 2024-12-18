https://ria.ru/20241218/eksport-1989952055.html
Игра "Мозаика продаж" от РЭЦ: новый подход к обучению экспортеров
Игра "Мозаика продаж" от РЭЦ: новый подход к обучению экспортеров - РИА Новости, 18.12.2024
Игра "Мозаика продаж" от РЭЦ: новый подход к обучению экспортеров
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил инновационную бизнес-игру "Мозаика продаж" на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:45:00+03:00
2024-12-18T16:45:00+03:00
2024-12-18T16:45:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил инновационную бизнес-игру "Мозаика продаж" на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта 18 декабря в Екатеринбурге, сообщает центр."Руководители Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) стали первыми, кто опробовали эту увлекательную разработку, предназначенную для обучения и развития техник продаж. Игра "Мозаика продаж" наглядно продемонстрировала потенциал геймификации как эффективного инструмента для вовлечения участников деловых мероприятий и развития их профессиональных навыков в интерактивном формате", - говорится в сообщении.В динамичной двухчасовой сессии участники погрузились в реалистичную симуляцию рынка, где им предстояло продать свой товар, применяя разнообразные техники продаж и учитывая как интересы продавца, так и потребности покупателя. Игра также включала в себя стратегическое планирование с учетом меняющихся макроэкономических факторов, что позволило участникам развить навыки адаптации к динамичным рыночным условиям."Геймификация стремительно набирает популярность в индустрии деловых мероприятий. Формат игры стимулирует нестандартное мышление и позволяет участникам отточить навыки продаж в неформальной обстановке. "Мозаика продаж" предоставляет уникальную возможность попрактиковаться в применении различных поведенческих паттернов, выстроить эффективную деловую коммуникацию и проявить лидерские качества", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Игра "Мозаика продаж" не только способствует развитию практических навыков, но и создает благоприятную среду для обмена опытом и нетворкинга между предпринимателями. Этот инновационный подход к обучению, предложенный РЭЦ, подчеркивает важность адаптации к современным трендам и использования интерактивных методов для повышения эффективности поддержки экспорта.
https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html
https://ria.ru/20241217/tspe-1989755901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, екатеринбург, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Екатеринбург, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Игра "Мозаика продаж" от РЭЦ: новый подход к обучению экспортеров
РЭЦ представил бизнес-игру "Мозаика продаж"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил инновационную бизнес-игру "Мозаика продаж" на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта 18 декабря в Екатеринбурге, сообщает центр.
"Руководители Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) стали первыми, кто опробовали эту увлекательную разработку, предназначенную для обучения и развития техник продаж. Игра "Мозаика продаж" наглядно продемонстрировала потенциал геймификации как эффективного инструмента для вовлечения участников деловых мероприятий и развития их профессиональных навыков в интерактивном формате", - говорится в сообщении.
В динамичной двухчасовой сессии участники погрузились в реалистичную симуляцию рынка, где им предстояло продать свой товар, применяя разнообразные техники продаж и учитывая как интересы продавца, так и потребности покупателя. Игра также включала в себя стратегическое планирование с учетом меняющихся макроэкономических факторов, что позволило участникам развить навыки адаптации к динамичным рыночным условиям.
"Геймификация стремительно набирает популярность в индустрии деловых мероприятий. Формат игры стимулирует нестандартное мышление и позволяет участникам отточить навыки продаж в неформальной обстановке. "Мозаика продаж" предоставляет уникальную возможность попрактиковаться в применении различных поведенческих паттернов, выстроить эффективную деловую коммуникацию и проявить лидерские качества", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Игра "Мозаика продаж" не только способствует развитию практических навыков, но и создает благоприятную среду для обмена опытом и нетворкинга между предпринимателями. Этот инновационный подход к обучению, предложенный РЭЦ
, подчеркивает важность адаптации к современным трендам и использования интерактивных методов для повышения эффективности поддержки экспорта.