https://ria.ru/20241218/ekskursii-1989950701.html

Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области

Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области - РИА Новости, 18.12.2024

Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области

В Тульской области для родителей и вдов участников СВО будут организованы бесплатные экскурсионные поездки, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:37:00+03:00

2024-12-18T16:37:00+03:00

2024-12-18T16:37:00+03:00

тульская область

веневский район

дмитрий миляев

сво

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Тульской области для родителей и вдов участников СВО будут организованы бесплатные экскурсионные поездки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ о новой мере поддержки подписал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "С февраля 2025 года для родителей участников спецоперации и вдов погибших участников СВО, не вступивших в повторный брак, будут организованы бесплатные экскурсионные поездки по культурно-познавательным, историческим и святым местам Тульской области", - говорится в сообщении. Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставлена при условии проживания родителей, вдов участников СВО на территории региона. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68. "Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил ранее Миляев. Также в регионе скоро начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО.

https://ria.ru/20241218/milyaev-1989805951.html

https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html

веневский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

веневский район, дмитрий миляев, сво