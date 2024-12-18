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Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области - РИА Новости, 18.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
16:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ekskursii-1989950701.html
Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области
Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области - РИА Новости, 18.12.2024
Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области
В Тульской области для родителей и вдов участников СВО будут организованы бесплатные экскурсионные поездки, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:37:00+03:00
2024-12-18T16:37:00+03:00
тульская область
веневский район
дмитрий миляев
сво
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Тульской области для родителей и вдов участников СВО будут организованы бесплатные экскурсионные поездки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ о новой мере поддержки подписал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "С февраля 2025 года для родителей участников спецоперации и вдов погибших участников СВО, не вступивших в повторный брак, будут организованы бесплатные экскурсионные поездки по культурно-познавательным, историческим и святым местам Тульской области", - говорится в сообщении. Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставлена при условии проживания родителей, вдов участников СВО на территории региона. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68. "Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил ранее Миляев. Также в регионе скоро начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО.
https://ria.ru/20241218/milyaev-1989805951.html
https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html
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веневский район, дмитрий миляев, сво
Тульская область, Веневский район, Дмитрий Миляев, СВО
Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области

В Тульской области проведут бесплатные экскурсии для родителей, вдов бойцов СВО

© Фото : Дмитрий Миляев/TelegramГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Дмитрий Миляев/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Тульской области для родителей и вдов участников СВО будут организованы бесплатные экскурсионные поездки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Указ о новой мере поддержки подписал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
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"С февраля 2025 года для родителей участников спецоперации и вдов погибших участников СВО, не вступивших в повторный брак, будут организованы бесплатные экскурсионные поездки по культурно-познавательным, историческим и святым местам Тульской области", - говорится в сообщении.
Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставлена при условии проживания родителей, вдов участников СВО на территории региона.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68.
"Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил ранее Миляев.
Также в регионе скоро начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО.
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Тульская областьВеневский районДмитрий МиляевСВО
 
 
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