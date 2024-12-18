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В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова
В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова
Убийца начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова транслировал видео совершения теракта в город Днепр, сообщил Следственный комитет России в РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:37:00+03:00
2024-12-18T11:37:00+03:00
2024-12-18T11:48:00+03:00
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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днепр (город)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Убийца начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова транслировал видео совершения теракта в город Днепр, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.Как отмечает ведомство, подозреваемый в теракте установил камеру на арендованном им автомобиле каршеринга."Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр", — говорится в публикации.По данным СК, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html
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Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Москва, Днепр (город), Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова
СК: террорист транслировал съемку убийства генерала Кириллова в Днепр