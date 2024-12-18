https://ria.ru/20241218/dnepr-1989869096.html

В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова

В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

В СК рассказали, куда террорист транслировал видео убийства Кириллова

Убийца начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова транслировал видео совершения теракта в город Днепр, сообщил Следственный комитет России в РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:37:00+03:00

2024-12-18T11:37:00+03:00

2024-12-18T11:48:00+03:00

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

россия

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игорь кириллов

москва

днепр (город)

войска рхбз

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Убийца начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова транслировал видео совершения теракта в город Днепр, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.Как отмечает ведомство, подозреваемый в теракте установил камеру на арендованном им автомобиле каршеринга."Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр", — говорится в публикации.По данным СК, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

россия

украина

москва

днепр (город)

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