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Председатель правительства Дагестана поучаствовал в акции "Елка желаний"
Председатель правительства Дагестана поучаствовал в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.12.2024
Председатель правительства Дагестана поучаствовал в акции "Елка желаний"
Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в акции "Елка желаний", сообщается на сайте регионального Кабмина. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:12:00+03:00
2024-12-18T21:12:00+03:00
2024-12-18T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в акции "Елка желаний", сообщается на сайте регионального Кабмина. Премьер-министр снял с новогодней елки в фойе в здании правительства три шара с желаниями детей. Первый шар был трехлетней Медины из Дербента, чей папа погиб в зоне специальной военной операции. Девочка попросила подарок-сюрприз. Второй шар – пятилетней Кавсарат из Махачкалы, мечтающей о домашнем спортивном комплексе. Сейчас семья девочки находится в трудном материальном положении. Третий шар – 11-летнего Вагаба из Махачкалы, пожелавшего на Новый год эллиптический тренажер. Мальчику присвоена группа инвалидности. Отмечается, что все желания, как заверил Абдулмуслимов, будут исполнены. В целом членами правительства республики снято более 80 шаров с мечтами детей, это рекордное количество ввиду того, что все руководители пожелали снять по несколько шаров. К акции также присоединились представитель главы Республики Дагестан в Народном Собрании региона Нюсрет Омаров, вице-премьеры, министры, руководители иных органов исполнительной власти. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.
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РИА Новости
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республика дагестан, россия
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Россия
Председатель правительства Дагестана поучаствовал в акции "Елка желаний"
Абдулмуслимов исполнит желания трех детей из Дагестана по акции "Елка желаний"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в акции "Елка желаний", сообщается на сайте регионального Кабмина.
Премьер-министр снял с новогодней елки в фойе в здании правительства три шара с желаниями детей. Первый шар был трехлетней Медины из Дербента, чей папа погиб в зоне специальной военной операции. Девочка попросила подарок-сюрприз. Второй шар – пятилетней Кавсарат из Махачкалы, мечтающей о домашнем спортивном комплексе. Сейчас семья девочки находится в трудном материальном положении. Третий шар – 11-летнего Вагаба из Махачкалы, пожелавшего на Новый год эллиптический тренажер. Мальчику присвоена группа инвалидности.
Отмечается, что все желания, как заверил Абдулмуслимов, будут исполнены. В целом членами правительства республики снято более 80 шаров с мечтами детей, это рекордное количество ввиду того, что все руководители пожелали снять по несколько шаров.
К акции также присоединились представитель главы Республики Дагестан в Народном Собрании региона Нюсрет Омаров, вице-премьеры, министры, руководители иных органов исполнительной власти.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.