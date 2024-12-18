https://ria.ru/20241218/burgery-1989905879.html

"Яндекс Еда": бургеры стали самым популярным блюдом у россиян для заказа

"Яндекс Еда": бургеры стали самым популярным блюдом у россиян для заказа - РИА Новости, 18.12.2024

"Яндекс Еда": бургеры стали самым популярным блюдом у россиян для заказа

Бургеры стали самым популярным блюдом у россиян для заказа в доставке в уходящем 2024 году, в топе также закуски из картофеля и курицы, салаты, супы, роллы и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:00:00+03:00

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2024-12-18T15:00:00+03:00

россия

казань

екатеринбург

челябинск

еда

яндекс

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бургеры стали самым популярным блюдом у россиян для заказа в доставке в уходящем 2024 году, в топе также закуски из картофеля и курицы, салаты, супы, роллы и суши, говорится в исследовании "Яндекс Еды", его данные есть у РИА Новости."Яндекс Еда" изучила заказы россиян в 2024 году и отметила самые популярные блюда и кухни. Первое место среди блюд заняли бургеры: они встречаются в 33,6% от всех заказов. Самой популярным видом кухни стала американская - ее блюда вошли в почти каждый третий (28,5%) заказ. Кроме бургеров, в топ блюд по стране вошли закуски из картофеля и курицы, салаты, супы, роллы и суши", - говорится в исследовании.Кухнями, которые пользуются популярностью у россиян, стали американская, японская, домашняя, европейская, итальянская, паназиатская, русская, грузинская, кавказская и узбекская. "Однако в Казани на втором месте оказалась итальянская кухня, в Екатеринбурге - европейская. В Челябинске европейская кухня заняла третье по популярности место", - добавили аналитики.У жителей некоторых городов есть свои блюда-фавориты. Например, пользователи из Санкт-Петербурга в 16 раз чаще, чем в среднем в других городах, выбирали пхали, в Краснодаре в 7 раз чаще - гирос, а в Новосибирске в 25 раз чаще - мак-энд-чиз.Для исследования "Яндекс Еда" проанализировала заказы пользователей из 47 городов РФ за уходящий год.

https://realty.ria.ru/20241218/jandeks-1989832304.html

россия

казань

екатеринбург

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казань, екатеринбург, челябинск, еда, яндекс