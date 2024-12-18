Рейтинг@Mail.ru
Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:07 18.12.2024 (обновлено: 13:18 26.12.2024)
https://ria.ru/20241218/biryukov-1991432692.html
Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве - РИА Новости, 26.12.2024
Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-18T11:07:00+03:00
2024-12-26T13:18:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году установили более 5 тысяч новых указателей - 3 665 домовых и 1 498 городских", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. С 2020 года в рамках проекта по развитию исторической навигации устанавливаем информационные поля с QR-кодами, по которым можно узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году внедрили и разместили два новых элемента навигации - 40 информационных модулей и 14 указателей типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
https://ria.ru/20241215/moskva-1989446400.html
https://ria.ru/20241213/sneg-1989447431.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве

Петр Бирюков: более 5 тысяч домовых и городских указателей установили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году установили более 5 тысяч новых указателей - 3 665 домовых и 1 498 городских", - рассказал Бирюков.
Жилой микрорайон Тропарево-Никулино - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве
15 декабря, 09:39
Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. С 2020 года в рамках проекта по развитию исторической навигации устанавливаем информационные поля с QR-кодами, по которым можно узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году внедрили и разместили два новых элемента навигации - 40 информационных модулей и 14 указателей типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега
13 декабря, 14:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала