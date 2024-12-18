https://ria.ru/20241218/biryukov-1991432692.html

Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве

Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве - РИА Новости, 26.12.2024

Более 5 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-18T11:07:00+03:00

2024-12-18T11:07:00+03:00

2024-12-26T13:18:00+03:00

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в этом году более 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году установили более 5 тысяч новых указателей - 3 665 домовых и 1 498 городских", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. С 2020 года в рамках проекта по развитию исторической навигации устанавливаем информационные поля с QR-кодами, по которым можно узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году внедрили и разместили два новых элемента навигации - 40 информационных модулей и 14 указателей типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.

https://ria.ru/20241215/moskva-1989446400.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы