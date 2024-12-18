https://ria.ru/20241218/aliev-1989860079.html

Алиев пожелал России мира в 2025 году

Алиев пожелал России мира в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев пожелал России мира в 2025 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина - решимости. РИА Новости, 18.12.2024

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азербайджан

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ильхам алиев

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина - решимости. "Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. Конечно, с учетом санкционной политики против России, хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики. Потому что понятно, что без последствий совсем это пройти не может. Любое общество в тяжелый период консолидируется. Мы эту консолидацию в России видим. Пожелание продолжать так же", - сказал Алиев. По его словам, Азербайджан и Россию сближает также приверженность национальным корням и традиционным ценностям. "Сегодня в некоторых регионах это большая редкость - либо внешнее управление, либо полная моральная деградация, либо одно и другое вместе. То есть нас это выгодно отличает. Те тенденции, которые мы видим в мире, и в том числе выбор (победившего на выборах США Дональда) Трампа президентом - один из факторов того, что он с нами, как говорится, в одной лодке, что касается традиционных ценностей. Думаю, что удастся повернуть вспять пагубную для человечества тенденцию, разврат, показное мракобесие, которое мы видели на открытии парижской Олимпиады. Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве, а мы не можем быть в меньшинстве", - отметил Алиев.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, сша, ильхам алиев, владимир путин, вгтрк