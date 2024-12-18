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Алиев пожелал России мира в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
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11:15 18.12.2024 (обновлено: 11:23 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989860079.html
Алиев пожелал России мира в 2025 году
Алиев пожелал России мира в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев пожелал России мира в 2025 году
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина - решимости. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:15:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина - решимости. "Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. Конечно, с учетом санкционной политики против России, хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики. Потому что понятно, что без последствий совсем это пройти не может. Любое общество в тяжелый период консолидируется. Мы эту консолидацию в России видим. Пожелание продолжать так же", - сказал Алиев. По его словам, Азербайджан и Россию сближает также приверженность национальным корням и традиционным ценностям. "Сегодня в некоторых регионах это большая редкость - либо внешнее управление, либо полная моральная деградация, либо одно и другое вместе. То есть нас это выгодно отличает. Те тенденции, которые мы видим в мире, и в том числе выбор (победившего на выборах США Дональда) Трампа президентом - один из факторов того, что он с нами, как говорится, в одной лодке, что касается традиционных ценностей. Думаю, что удастся повернуть вспять пагубную для человечества тенденцию, разврат, показное мракобесие, которое мы видели на открытии парижской Олимпиады. Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве, а мы не можем быть в меньшинстве", - отметил Алиев.
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россия, азербайджан, сша, ильхам алиев, владимир путин, вгтрк
Россия, Азербайджан, США, Ильхам Алиев, Владимир Путин, ВГТРК
Алиев пожелал России мира в 2025 году

Президент Азербайджана Алиев пожелал России мира в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции "Гянджлик" в Баку. 8 августа 2016
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Гянджлик в Баку. 8 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина - решимости.
«
"Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. Конечно, с учетом санкционной политики против России, хотел бы пожелать руководству такой же уверенности в своих силах, решимости команде президента и дальше делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики. Потому что понятно, что без последствий совсем это пройти не может. Любое общество в тяжелый период консолидируется. Мы эту консолидацию в России видим. Пожелание продолжать так же", - сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан и Россию сближает также приверженность национальным корням и традиционным ценностям.
"Сегодня в некоторых регионах это большая редкость - либо внешнее управление, либо полная моральная деградация, либо одно и другое вместе. То есть нас это выгодно отличает. Те тенденции, которые мы видим в мире, и в том числе выбор (победившего на выборах США Дональда) Трампа президентом - один из факторов того, что он с нами, как говорится, в одной лодке, что касается традиционных ценностей. Думаю, что удастся повернуть вспять пагубную для человечества тенденцию, разврат, показное мракобесие, которое мы видели на открытии парижской Олимпиады. Это сделают лидеры и общество, которое лидерам верит. Это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве, а мы не можем быть в меньшинстве", - отметил Алиев.
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РоссияАзербайджанСШАИльхам АлиевВладимир ПутинВГТРК
 
 
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