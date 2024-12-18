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Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
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11:23 18.12.2024 (обновлено: 12:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/abhazija-1989863963.html
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году
Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:23:00+03:00
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СУХУМ, 18 дек — РИА Новости. Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. "Еще в октябре Абхазия запросила в России социальный (бесплатный. — Прим. ред.) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили", — сказал собеседник агентства.Как сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина, сейчас поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует по 31 декабря 2024 года. Она уточнила, что продление договора не обсуждалось.Сезонный дефицит электроэнергииРоссия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран.Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html
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абхазия, россия, в мире
Абхазия, Россия, В мире
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году

Министр Нанба: Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 18 дек — РИА Новости. Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
«
"Еще в октябре Абхазия запросила в России социальный (бесплатный. — Прим. ред.) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили", — сказал собеседник агентства.
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Как сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина, сейчас поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует по 31 декабря 2024 года. Она уточнила, что продление договора не обсуждалось.

Сезонный дефицит электроэнергии

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.
Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран.
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Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.

Отказ от инвестиционного соглашения

Тридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
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